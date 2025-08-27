Vācijas tiesa ļauj deportēt bijušo "Islāma valsts" kaujinieku
Bijušais teroristu grupējuma "Islāma valsts" kaujinieks, kas Vācijā izcieta piecus gadu cietumsodu, var tikt deportēts uz dzimto Tadžikistānu, nolēmusi Minsteres administratīvā tiesa.
Tadžikistāna apliecinājusi Vācijai, ka 39 gadus vecais vīrietis netiks spīdzināts, ka izturēšanās pret viņu būs humāna un saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, trešdien paziņojumā presei norādīja tiesa
Līdz ar to vīrieša apelācija pret Federālā migrācijas un bēgļu lietu biroja lēmumu atcelt izraidīšanas aizliegumu tika noraidīta. Berlīne uzskata, ka Tadžikistānas apliecinājumi ir ticami, un ir paziņojusi, ka varasiestādes ievēro vienošanos nosacījumus.
Arī Vācijas iekšējās izlūkošanas aģentūra atzinusi, ka nav pierādījumu par cilvēktiesību pārkāpumiem šajā valstī. Tiesas sēdē tiesnesis Justuss Štehs uzsvēra, ka Tadžikistānas apliecinājumu ticamība bija izšķirošais faktors viņa lēmumā.
Prasītājs februārī nonāca ziņu virsrakstos, kad viņš policijas iecirknī Eldē, netālu no Minsteres, sev pie rīkles bija pielicis nazi. Neilgi pēc tam Ziemeļreinas-Vestfālenes Augstākā administratīvā tiesa saīsinātā procesā nolēma, ka vīrieti nevar deportēt, uzskatot, ka, atgriežoties dzimtenē, viņam draud dzīvības un veselības apdraudējums.
Spriedums vēl nav galīgs, lai gan administratīvā tiesa neļāva to pārsūdzēt. Prasītājs joprojām var iesniegt sūdzību par atteikumu atļaut pārsūdzību.
Minsteres tiesā joprojām tiek izskatīta vēl viena lieta, kurā ir iesaistīts šis vīrietis un kas attiecas uz tiesvedību, kurā augstākas instances tiesa apturēja viņa deportāciju.