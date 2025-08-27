Vašingtona soda Indiju par Krievijas naftas iepirkšanu ar 50% tarifiem
Trešdien stājās spēkā ASV papildu 25% muitas tarifi Indijas precēm par to, ka Deli turpina iepirkt Krievijas naftu, kas ir galvenais Maskavas ienākumu avots karam Ukrainā.
Tarifs pievienots papildus atsevišķam 25% tarifam, kas stājās spēkā augusta sākumā. Lai gan kopš atgriešanās prezidenta amatā janvārī ASV prezidents Donalds Tramps ir noteicis jaunas nodevas gan sabiedrotajiem, gan konkurentiem, šis 50% līmenis ir viens no augstākajiem, ar kādiem saskaras ASV tirdzniecības partneri.
ASV bija Indijas lielākais eksporta galamērķis 2024.gadā, un to vērtība bija 87,3 miljardi ASV dolāru.
Analītiķi ir brīdinājuši, ka 50% nodoklis ir līdzīgs tirdzniecības embargo un, visticamāk, kaitēs mazākiem uzņēmumiem.
Tekstilizstrādājumu, jūras velšu un juvelierizstrādājumu eksportētāji jau ziņojuši par atceltiem pasūtījumiem ASV un zaudējumiem tādiem konkurentiem kā Bangladeša un Vjetnama, radot bažas par ievērojam darbavietu zaudējumu.
Deli ir kritizējusi Vašingtonas rīcību kā netaisnīgu un nepamatotu. Iepriekš Tramps bija paziņojis, ka Indija, pērkot Krievijas naftu, netieši atbalsta Krievijas karu pret Ukrainu.
Indija kļuva par nozīmīgu Krievijas naftas pircēju pēc tam, kad Krievijas galvenajam eksporta produktam tika piemērotas ASV un Eiropas sankcijas. Krievija 2024.gadā nodrošināja gandrīz 36% no Indijas kopējā jēlnaftas importa apjoma. Krievijas naftas iepirkšana Indijai ļāva ietaupīt miljardiem dolāru, saglabājot relatīvi stabilas degvielas cenas iekšzemes tirgū.