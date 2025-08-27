Tramps apgalvo, ka Zelenskis nav bez vainas Ukrainas karā
Otrdien, sēžoties pie valdības kabineta sanāksmes galda Baltajā namā, ASV prezidents Donalds Tramps izteica vairākus komentārus par karu Ukrainā, tostarp norādīja, ka Ukrainas līderis Volodimirs Zelenskis “nav nevainīgs”.
Tramps nesniedza konkrētu termiņu, kad viņam jautāja, vai pēc Aļaskas samita viņš Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam atkal sāk skaitīt laiku. Tomēr viņš sacīja: “Tas, kas man padomā, ir ļoti nopietns, ja man tas būs jādara, bet es gribu, lai tas beidzas. Manuprāt, daudzējādā ziņā viņš tur ir. Reizēm viņš būs tur, bet Zelenskis nebūs tur. Man viņi abi jāsaņem vienlaikus.”
Tramps turpināja, sakot, ka ir gatavs noteikt ekonomiskās sankcijas pret Krieviju, ja Putins nepiekritīs pamieram. “Mēs gribam, lai viss beigtos. Mums ir ekonomiskās sankcijas. Es runāju par ekonomiskajām, jo mēs neielaidīsimies pasaules karā,” viņš uzsvēra.
“Manuprāt, ja es nebūtu uzvarējis šajās vēlēšanās, Ukraina, iespējams, būtu nonākusi pasaules kara situācijā. Tieši tāpat kā Indija un Pakistāna, kas būtu iesaistījušās kodolkarā, ja es nebūtu viņus apturējis.”
Runājot par karā pēdējās nedēļās kritušo karavīru skaitu (gan Krievijas, gan Ukrainas pusē), Tramps sacīja: “Es gribētu, lai tas apstātos. Es gribu, lai tas beidzas. Tas nebūs pasaules karš, bet tas būs ekonomiskais karš.” Viņš arī apšaubīja Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska rīcību, sakot, ka Ukrainas līderis “arī nav gluži nevainīgs”.