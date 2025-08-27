Tramps vadīs sanāksmi par Gazas joslu pēc kara
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien Baltajā namā vadīs sanāksmi par pēckara plāniem Gazas joslai, otrdien paziņoja viņa īpašais sūtnis Stīvens Vitkofs.
"Mums rīt Baltajā namā būs liela sanāksme, kuru vadīs prezidents, un ir ļoti visaptverošs plāns, kuru mēs apkoposim nākamajā dienā," Vitkofs sacīja intervijā telekanālam "Fox News", neminot sīkākas detaļas.
Vitkofam bija uzdots jautājums, vai ir "plāns nākamajai dienai Gazā", ar to domājot beigas no 2023.gada oktobra notiekošajam Izraēlas karam pret kaujinieku grupējumu "Hamās" Gazas joslā.
Tramps šogad bija pārsteidzis pasauli, izsakoties, ka ASV varētu pārņemt kontroli pār Gazas joslu, atbrīvot to no diviem miljoniem iedzīvotāju un tur attīstīt nekustamos īpašumus pie jūras.
Tramps toreiz sacīja, ka ASV novāktu gruvešus un nesprāgušas bumbas un pārvērstu Gazas joslu par "Tuvo Austrumu Rivjēru".
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu atzinīgi novērtēja šo priekšlikumu, bet to asi kritizēja daudzas arābu un Eiropas valstis.
Vitkofs neizteicās sīkāk par viņa minēto "visaptverošo plānu", bet pauda pārliecību, ka cilvēki "redzēs, cik spēcīgs tas ir un cik labi domāts tas ir".