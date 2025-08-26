Francija sāk izmeklēšanu pret video platformu “Kick” par populārā straumētāja Žana Pormanova nāvi tiešraides laikā
Francijas prokuratūra ir uzsākusi izmeklēšanu pret Austrālijas video platformu “Kick” sakarā ar populārā franču straumētāja nāvi gandrīz 12 dienu tiešraidē, kura laikā viņš pārcieta vardarbīgu un pazemojošu izturēšanos. 18. augustā Nicā mirušais 46 gadus vecais straumētājs Rafaēls Gravēns, kuru interneta vidē pazina kā Žanu Pormanovu jeb “JP”, bija viens no Francijā pazīstamākajiem straumētājiem platformā “Kick”.
Prokuratūra paziņojusi, ka izmeklēšanā mēģinās noskaidrot, vai “Kick” apzināti pārraidījusi “video ar mērķtiecīgiem uzbrukumiem personas integritātei” un vai platforma ir ievērojusi Eiropas Savienības Digitālo pakalpojumu likumu un platformu pienākumu informēt varas iestādes, ja ir apdraudēta cilvēku dzīvība vai drošība.
Savukārt Francijas digitālo lietu ministre Klāra Šapā paziņoja, ka valdība iesūdzēs platformu tiesā par “nolaidību”, jo tā nav bloķējusi “bīstamo saturu”, vēsta AFP.
Bijušais armijas veterāns, influencers un komiķis Žans Pormanovs bija ieguvis vairāk nekā miljonu sekotāju dažādās platformās, spēlējot videospēles, taču bieži piedalījās ekstrēmos izaicinājumos, kuru straumēšanas laikā citi dalībnieki viņam mēdza uzbrukt vai dažādi pazemot, piemēram, sacenšoties žņaugšanas ilgumā vai šaujot viņam ar peintbola lodēm. Tiesa, nav skaidrs, vai Pormanovs tam visam ļāvās labprātīgi un vai tas nav bijis iestudēts, taču ar naudas trūkumu viņi nevarēja sūdzēties: spriežot pēc skaitītāja, pēdējā Pormanova tiešraidē viņi nopelnīja vairāk nekā 36 000 eiro.
“Wikipedia” pieejamā informācija liecina, ka 2024. gada augustā viņš bija ceturtais visvairāk skatītais un populārais straumētājs “Kick” platformā visā pasaulē, un pirmajā vietā Francijā.
Kopš 2023. gada viņš mēdza parādīties ar vairākiem citiem straumētājiem, galvenokārt Ouenu Čenazandoti un Safinu Hamadi, kuri abi piedalījās viņa liktenīgajā tiešraidē. Sociālajos tīklos publicētajā video redzams, ka Pormanovs guļot sāk raustīties un vaidēt, līdz sastingst, kamēr pārējie turpat netālu aizmiguši. Kad Pormanovs ilgāku laiku nekustējās, skatītāji ziedoja naudu, lai nosūtītu ziņojumus un pārējos tiešraides dalībniekus informētu par viņa stāvokli, taču viņi sāka reaģēt tikai pēc nepilnas stundas. Vispirms viņam iemeta ar ūdens pudeli un tikai pēc tam pienāca, lai pārliecinātos, vai ar viņu viss kārtībā. Tobrīd viņš, visticamāk, jau bija miris.
Vietējie mediji vēstīja, ka straumēšanas laikā viņš ne tikai bija pakļauts vardarbībai, bet viņam neļāva arī gulēt. Autopsija liecināja, ka viņa nāves cēlonis nebija trauma vai trešo pušu darbības rezultāts.
Ministre Šapā bija šokēta par Pormanova nāves apstākļiem. “Žana Pormanova nāve un viņa ciestā vardarbība ir absolūtas šausmas,” viņa rakstīja mikroblogošanas vietnē “X”. “Platformā “Kick” Žanu Pormanovu mēnešiem ilgi tiešraidē pazemoja un pret viņu slikti izturējās.”