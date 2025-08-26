Dānijas premjere Fredriksena: varam atzīt Palestīnas valsti, taču jāpārliecinās par tās demokrātiskumu
Dānija neizslēdz iespēju atzīt Palestīnas valsti, otrdien paziņoja Dānijas premjerministre Mete Frederiksena, norādot, ka ir jābūt pārliecībai, ka tā būs demokrātiska valsts. "Mēs nesakām "nē" Palestīnas kā valsts atzīšanai," premjere sacīja žurnālistiem.
"Mēs esam par labu tam. Mēs esam par labu tam jau ilgu laiku. Tas ir tas, ko mēs vēlamies. Bet, protams, mums ir jābūt pārliecinātiem, ka tā būs demokrātiska valsts," norādīja Frederiksena.
Svētdien vairāk nekā 10 000 cilvēku piedalījās protesta gājienā Kopenhāgenas centrā, aicinot izbeigt karu Gazas joslā un mudinot Dāniju atzīt Palestīnas valsti.
Intervijā dāņu laikrakstam "Jyllands-Posten" 16.augustā Frederiksena sacīja, ka Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu "tagad pats ir problēma" un ka Netanjahu vadītā Izraēlas valdība ir aizgājusi "par tālu". "Netanjahu joprojām turpinātā un ļoti vardarbīgā rīcība Gazā ir nepieņemama," premjere tajā pašā dienā pauda sociālajā tīklā "Facebook", atgādinot arī, ka kopš 2023.gada 7.oktobra grupējuma "Hamas" uzbrukuma viņa ir atbalstījusi Izraēlas tiesības novērst ""Hamas" radītos draudus".
Palestīnas valsts atzīšanai jākalpo "pareizajam mērķim", premjere uzsvēra otrdien. "Tam ir jānotiek laikā, kad tas patiesi dod labumu divu valstu risinājumam. Un kad var garantēt noturīgu un demokrātisku Palestīnas valsti," viņa teica. "Un tas, protams, ir jādara ar atbilstošu Izraēlas atzīšanu."
Dānija arī plāno izmantot savu patlabanējo Eiropas Savienības prezidējošās valsts statusu, lai pastiprinātu spiedienu uz Izraēlu.