Kariss: Igaunijai steidzami jāpaātrina pretgaisa aizsardzības un dronu mūra izveide
Igaunijai ir jāpaātrina dronu mūra un daudzslāņainas pretgaisa aizsardzības izveide, otrdien uzsvēra Igaunijas prezidents Alars Kariss, piebilstot, ka liela nozīme ir sadarbībai starp dažādām drošības institūcijām.
Pēc tam, kad Tartu apriņķī nokrita Ukrainas uz Krieviju raidīta trieciendrona ar sprāgstvielām atlūzas, Kariss tikās ar Igaunijas aizsardzības ministru Hanno Pevkuru, iekšlietu ministru Igoru Taro un Drošības policijas (KaPo) vadītāju Margo Pallosonu.
"Šis atsevišķais incidents liecina, ka mūsu dronu barjeras un daudzlīmeņu pretgaisa aizsardzības projekti nav tas, kam Igaunija var atļauties veltīt vairākus gadus; tie ir jāīsteno ātri. Tas ir sabiedrības drošības un valsts aizsardzības jautājums. Dronu pretpasākumi vairs nav vērsti tikai uz austrumu robežu, bet prasa daudz plašāku perspektīvu," sacīja Kariss.
"Dronu aizsardzībā ciešāk jāsadarbojas arī mūsu valsts aizsardzības iestādēm. Valsts aizsardzība ir vienota un visaptveroša. Mums ir jāapsver, vai mēs varam darīt vairāk, lai gan aizsardzības spēki, gan policija varētu kopīgi atklāt un reaģēt uz šādiem draudiem," piebilda Igaunijas prezidents.
Tartu apriņķa Elvā kāds vietējais zemnieks pirmdienas pēcpusdienā atradis Ukrainas trieciendrona atlūzas, un notikuma vietā redzams arī eksplozijas krāteris. Drošības policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka bezpilota lidaparāts Igaunijas teritorijā nogāzās agri svētdienas rītā.