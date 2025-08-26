Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs.
Pasaulē
Šodien 13:47
Vācija neatzīs Palestīnas valsti
Berlīne nesekos tādu sabiedroto piemēram kā Francija un Kanāda un neatzīs Palestīnas valsti, otrdien, tiekoties ar Kanādas premjerministru Marku Kārniju, paziņojis Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs.
"Mēs nepievienosimies šai iniciatīvai," kopīgās preses konferences laikā Berlīnē sacīja Mercs. "Mēs neuzskatām, ka šobrīd jebkādā ziņā būtu izpildīti valsts atzīšanas priekšnoteikumi."
Vācija uzskata, ka Palestīnas valsts atzīšana būs viens no pēdējiem soļiem tā dēvētajā divu valstu risinājumā, kurā izraēlieši un palestīnieši varēs dzīvot miermīlīgi blakus.
Kārnijs jau jūlija beigās paziņoja, ka Kanāda ANO Ģenerālajā asamblejā septembrī atzīs Palestīnas valsti.
Līdzīgi rīkoties plāno arī Francijas prezidents Emanuels Makrons.
Kārnijs savu soli pamato ar to, ka izredzes uz divu valstu risinājumu kļūst arvien mazākas un mazākas.