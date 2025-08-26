Austrālijā, netālu no Melburnas, notiek apšaude, gājuši bojā divi policisti
foto: AFP/Scanpix
Policija Austrālijā /ilustratīvs attēls/
Pasaulē

Austrālijā, netālu no Melburnas, notiek apšaude, gājuši bojā divi policisti

Zanda Rītuma

Jauns.lv

Policija ir apstiprinājusi, ka īpašumā Porepunkah pilsētā, kas atrodas apmēram 300 km uz ziemeļaustrumiem no Melburnas, notiek apšaude, vēsta "BBC".

Austrālijā, netālu no Melburnas, notiek apšaude, g...

Cilvēkiem ir lūgts izvairīties no šīs vietas.

“Papildu informāciju sniegsim, kad tas būs operatīvi droši,” teikts policijas paziņojumā.

Vietējais laikraksts "The Age" ziņo, ka divi policisti ir nošauti un vēl viens ievainots, savukārt federālās iestādes ir paudušas “nopietnas bažas” par dažu iesaistīto policistu stāvokli.

Apšaude joprojām turpinās, tāpēc šobrīd no varas iestādēm ir pieejams ļoti maz detaļu par notikušo.

Uz notikuma vietu dodas vairākas policijas automašīnu un ātrās palīdzības mašīnas.

Tēmas

BBCAustrālijaMelburna

Citi šobrīd lasa