Austrālijā, netālu no Melburnas, notiek apšaude, gājuši bojā divi policisti
Policija ir apstiprinājusi, ka īpašumā Porepunkah pilsētā, kas atrodas apmēram 300 km uz ziemeļaustrumiem no Melburnas, notiek apšaude, vēsta "BBC".
Cilvēkiem ir lūgts izvairīties no šīs vietas.
“Papildu informāciju sniegsim, kad tas būs operatīvi droši,” teikts policijas paziņojumā.
Vietējais laikraksts "The Age" ziņo, ka divi policisti ir nošauti un vēl viens ievainots, savukārt federālās iestādes ir paudušas “nopietnas bažas” par dažu iesaistīto policistu stāvokli.
Horrendously tragic. @7NewsMelbourne reporting gunman has taken partner and children hostage in bush near #Porepunkah Victoria. pic.twitter.com/lWxHdd2Zld— Ben Kimber (@BenKs_World) August 26, 2025
Apšaude joprojām turpinās, tāpēc šobrīd no varas iestādēm ir pieejams ļoti maz detaļu par notikušo.
Uz notikuma vietu dodas vairākas policijas automašīnu un ātrās palīdzības mašīnas.
LIVE NOW: Two police officers have been shot dead at a rural property in northeast Victoria.— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) August 26, 2025
The incident is unfolding in Porepunkah, near Bright, while police were executing a search warrant this morning.#7NEWS at 6pm | Stream on @7plus pic.twitter.com/eUbzxFwirj