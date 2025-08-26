Tramps draud noteikt jaunus muitas tarifus valstīm, kuras vēršas pret ASV tehnoloģiju uzņēmumiem
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien draudēja noteikt jaunus muitas tarifus un eksporta ierobežojumus valstīm, kuras vēršas pret ASV tehnoloģiju uzņēmumiem.
"Digitālie nodokļi, digitālo pakalpojumu likumdošana un digitālo tirgu regulējumi - tie visi ir paredzēti, lai kaitētu amerikāņu tehnoloģijai vai to diskriminētu," Tramps rakstīja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
Viņa draudi bija adresēti valstīm Eiropā un citur, kas ir pieņēmušas likumus par tiešsaistes pasaules regulēšanu.
Eiropas Savienība (ES) ir pieņēmusi Digitālo tirgu likumu un Digitālo pakalpojumu likumu, kas regulē konkurenci un digitālā satura pārraudzību. Lielbritānija ir ieviesusi nodokli digitālajiem uzņēmumiem.
Tramps, nenosaucot konkrētas valstis vai reģionus, paziņoja, ka "diskriminējošu darbību" neatcelšanas gadījumā viņš "noteiks būtiskus papildu tarifus" šādu valstu ražojumiem un ierobežojumus ASV tehnoloģiju un mikroshēmu eksportam.
"Amerika un amerikāņu tehnoloģiju kompānijas vairs nav ne pasaules krājkasīte, ne pasaules kājslauķis," rakstīja Tramps.
Tramps jūnijā atcēla tirdzniecības sarunas ar Kanādu, reaģējot uz Kanādas plānoto digitālo pakalpojumu nodokli, kas skartu tādus ASV daudznacionālos uzņēmumus kā "Alphabet", "Amazon" un "Meta". Drīz pēc tam Kanāda paziņoja, ka atcels nodokļus, kuri ietekmē ASV tehnoloģiju kompānijas.