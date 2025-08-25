ASV prezidents Donalds Tramps.
Trampam pēc tikšanās ar Eiropas līderiem bijusi saruna ar Putinu
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņoja, ka pēc pagājušajā nedēļā Baltajā namā notikušās tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Eiropas līderiem ir runājis ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
"Jā, esmu runājis," Tramps sacīja žurnālistiem, atbildot uz jautājumu, vai viņš ir runājis ar Putinu kopš 18.augusta tikšanās. "Katra saruna ar viņu ir laba saruna. Un tad diemžēl Kijivā vai kaut kur citur tiek nomesta bumba, un es par to esmu ļoti dusmīgs."
Tramps arī pavēstīja, ka karš Ukrainā ir kļuvis par "lielu personību konfliktu".
Uz žurnālista jautājumu, kāpēc Putins nevēlas tikties ar Zelenski, Tramps atbildēja: "Tāpēc, ka viņam [Putinam] nepatīk viņš [Zelenskis]".
Tramps arī sacīja, ka viņš vēl nav apspriedis konkrētas drošības garantijas Ukrainai, taču ASV ir gatava atbalstīt Kijivu.
Turklāt Tramps sacīja, ka ASV "vairs netērē naudu Ukrainai" un ka visas sarunas par ieroču iegādi Kijivai notiek ar NATO starpniecību.