Irāka vēlas deportēt simtiem ārzemnieču un bērnu
Irāka vēlas deportēt simtiem aizturētu ārzemnieču un viņu bērnu, paziņojušas amatpersonas.
Iniciatīva neaptvers uz nāvi notiesātās sievietes, bet aptvers ar džihādistu grupējumu "Islāma valsts" saistītās sievietes, kā arī tās, kas atzītas par vainīgām parastos noziegumos, aģentūrai AFP pastāstīja Irākas drošības dienesta amatpersona.
Lielākais ieslodzīto skaits ir no Turcijas, Azerbaidžānas un Krievijas, viņš teica.
Irākas varasiestādes izveidojušas komiteju, kuras uzdevums ir izstrādāt plānu ārzemju un arābu ieslodzīto, kā arī viņu bērnu repatriācijai.
"Mūsu ieslodzījuma vietās ir simtiem sieviešu un bērnu," pavēstīja Irākas Tieslietu ministrijas preses pārstāvis Ahmeds Laibi, piebilstot, ka komiteju vada tieslietu ministrs.
Sieviešu un bērnu deportēšana arī samazinātu cietumu pārpildītību, teica Laibi.
Irākas cietumos tiek turētas aptuveni 625 ārvalstnieces un 60 viņu bērni, un lielākā daļa no viņām ir saistītas ar "Islāma valsti".