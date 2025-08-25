Sarunu process par drošības garantijām Ukrainai ir sarežģīts, atzīst Kellogs
Diplomātiskais darbs pie drošības garantijām Ukrainai turpinās un ir ļoti sarežģīts, pirmdien sacīja ASV prezidenta īpašais sūtnis Kīts Kellogs.
Šādi diplomāts izteicās Kijivā preses konferencē pēc Nacionālajām lūgšanu brokastīm. "Diplomātiskajā frontē" pašlaik notiek "ļoti smags darbs", sacīja Kellogs. "Mēs pie tā ļoti smagi strādājam," viņš norādīja.
Šajā kontekstā viņš pieminēja ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanos Aļaskā, kā arī tikšanos ar Eiropas līderiem Ovālajā kabinetā.
"Jūs redzat, cik ātri virzās process, pie kura mēs strādājam. Mēs ceram sasniegt tādu stāvokli, kad tuvākajā laikā mums būs drošības garantijas. Tas ir darbs, kas vēl turpinās," klāstīja Kellogs.
ASV prezidenta īpašais sūtnis norādīja uz ļoti lielo upuru skaitu karā un uzsvēra, ka tam ir "jādara gals".
"Jūs vēlaties to novest līdz galam, līdz taisnīgam, saprātīgam galam nākotnē. Un es ceru, ka pēc gada, nākamajā Neatkarības dienā, Ukrainas 35. gadadienā, nākamās lūgšanu brokastis, iespējams, jau būs pēc tam," pauda diplomāts.
"Viss būs savādāk, Ukraina būs cita valsts, kad mēs tās rīkosim nākamreiz. Un jebkura loma, ko es varu spēlēt vai ko mēs visi varam spēlēt, manuprāt, ir ļoti svarīga," norādīja Kellogs.
ASV prezidenta īpašais sūtnis piebilda, ka tas ir "grūts, grūts uzdevums, un prezidents Tramps to atzina".