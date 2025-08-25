Ceturtais Korgiju skrējiens Viļņā (2025. gada augusts)
Aizvadītajā nedēļas nogalē Lietuvas galvaspilsētas ielas piepildīja karaliskie korgiji un viņu saimnieki, jau ceturto reizi piedaloties Korgiju skrējienā.
FOTO: Viļņā aizvadīts ceturtais Korgiju skrējiens; par otro skaļāko atzīts Latvijas korgijs vārdā Džilindžers
Aizvadītajā nedēļas nogalē Lietuvas galvaspilsētas ielas piepildīja karaliskie korgiji un viņu saimnieki, jau ceturto reizi piedaloties Korgiju skrējienā. Pasākums pulcēja tūkstošiem pilsētas iedzīvotāju un viesu, kuriem bija iespēja vērot Pasaules korgiju saietu, korgiju sacensības, tērpu konkursu, suņiem veltītu izstādi un daudz ko citu. Konkursā par skaļākās balss īpašnieku 2. vietā ierindojās korgijs no Latvijas, vārdā Džilindžers.
Dažādās disciplīnās vislabāk sevi pierādīja korgiji no Lietuvas – par visgudrāko un visātrāko suni tika kronēta Polīna no Paņevežas, visskaļākais bija korgijs, vārdā Broņus, no Viļņas, bet tērpu konkursā uzvarēja korgijs Amigo no Viļņas, kurš bija saposts rūpnīcas strādnieku stilā.
Korgiju skrējiens notika Viņģa parkā, kur četrkājainie mīluļi sacentās sprinta sacīkstēs – 50 metru skrējienā – stilizētā stadionā ar ietilpību līdz pat 6000 skatītāju. Skaļākās un varenākās korgiju balss īpašnieks tika noskaidrots konkursā “Skaļākais rējiens”, savukārt atjautīgāko korgiju kronēja konkursā “Gudrākais korgijs”. Jautrības šķipsniņu visām sacensībām pievienoja tērpu konkurss, kurā suņi tika ietērpti visdažādākajos kostīmos. Savukārt svētdien korgiji un viņu piekritēji pulcējās Rātsnama laukumā, kur notika Pasaules korgiju saiets, pulcējot korgijus no septiņām valstīm.
“Šogad uz starta izgāja vairāk nekā 110 korgiji no septiņām valstīm, tai skaitā no Vācijas, Somijas un ASV. Pats interesantākais ir tas, ka suņi kopā ar saviem saimniekiem piedalījās ne tikai ierastajās disciplīnās vai tērpu konkursā, bet arī jaunās disciplīnās. Šīs dienas atkal pierādīja, ka Korgiju skrējiens ar katru gadu kļūst arvien košāks un daudzveidīgāks – tas ir pasākums, kurā smaida ne tikai korgiji, bet arī apmeklētāji,” stāsta Korgiju skrējiena organizators Edvinas Miškas.
Viļņas Korgiju skrējiens ir viens no vizuāli aizraujošākajiem gada notikumiem pilsētā, kas piedāvā visdažādākās izklaides iespējas suņu mīļotājiem un ģimenēm. Tas ir pasākums divu dienu garumā, kas ik gadu pulcē vairāk nekā 100 korgiju no visas pasaules, kuri sacenšas dažādās kategorijās, pierādot, kurš ir visizturīgākais, visveiklākais un vispiemīlīgākais.