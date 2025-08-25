Staķis: Putins uzvar naratīvu karā, bet zaudē ekonomikā
Krievija šo karu zaudēs nevis karalaukā, bet ekonomikā, LTV raidījumā "Rīta panorāma" teica Eiropas Parlamenta deputāts Mārtiņš Staķis (P).
Staķa skatījumā Krievijas diktators Vladimirs Putins no nesenajām sarunām ir guvis vairākas uzvaras. Viņš uzsver, ka šis nav tikai konvencionāls karš - tas ir arī naratīvu karš, kurā Krievija aktīvi cenšas ietekmēt starptautisko diskursu.
Piemēram, viens naratīvs, kas, pēc Staķa domām, ir nostiprinājies, ir ideja, ka sarunās jārunā par mieru, nevis par uguns pārtraukšanu. Šāda pieeja faktiski dod Putinam laiku turpināt karadarbību Ukrainā, radot iespēju ilgstoši turpināt uzbrukumus.
Otrais naratīvs ir saistīts ar teritoriju apmaiņas ideju, kas Staķim šķiet absurda. Viņš norāda, ka Krievija neplāno piedāvāt neko no savām teritorijām - tās mērķis ir iegūt sev vēlamās teritorijas, solot, ka varbūt neiekaros citas. Šis naratīvs, neskatoties uz savu loģisko nepamatotību, ir veiksmīgi izplatījies vairākos medijos, piebilda Staķis.
Ekonomiskā situācija Krievijā ir vēl viens būtisks faktors. Staķis norāda, ka Krievijas budžeta iztrūkums līdz gada beigām var būtiski palielināties. Naftas un gāzes ienākumi vairs nav tik augsti kā iepriekšējos gados, un valstī sākusies ekonomiskā panika - iedzīvotāji izņem naudu no bankām, kas var novest pie nepieciešamības glābt finanšu iestādes.
Šādā kontekstā, pēc Staķa domām, tikšanās ar Rietumu līderiem Putinam var radīt cerību, ka situācija nav tik slikta, kā šķiet. Tomēr viņš uzsver, ka patiesībā būs slikti.
Ukraina un Eiropa arī guvušas zināmas uzvaras. Staķis norāda, ka Amerikas drošības garantijas Eiropai saglabāsies ilgtermiņā, kas ļaus Eiropai aktīvāk atbalstīt Ukrainu. Viņš uzskata, ka ideja par Eiropas karavīru miera uzturētāju kontingentu Ukrainā kļūst arvien reālāka.
Staķis pauda uzskatu, ka Krievija šo karu zaudēs nevis karalaukā, bet ekonomikā. Ja lejupslīde turpināsies tik strauji, Krievijai nāksies samazināt izdevumus karadarbībai. Staķis atsaucās uz vēsturiskām paralēlēm, norādot, ka šādos apstākļos valstis bieži vien ir spiestas pārtraukt karu.