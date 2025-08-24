“Tikai Ukraina izlems savu nākotni” - Zelenskis Neatkarības dienas uzrunā
Mēs veidojam Ukrainu, kas būs pietiekami spēcīga un varena, lai dzīvotu drošībā un mierā, svētdien Neatkarības dienas videouzrunā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Video viņš redzams uz Kijivas Neatkarības laukuma fona.
Zelenskis sacīja, ka karš ukraiņiem radījis jaunu pašcieņas izjūtu, vairs nepaļaujoties uz citu labo gribu, bet ņemot likteni savās rokās un esot gataviem cīnīties par savu valsti un brīvību.
Ukrainas prezidents atgādināja par ik dienu notiekošajiem Krievijas triecieniem slimnīcām, skolām un citiem civilajiem objektiem un norādīja, ka Ukraina atbild ar dronu triecieniem naftas bāzēm un militārajiem lidlaukiem Krievijā, un ka to neviens nevar aizliegt. Šos vārdus pavadīja kadri ar dronu uzbrukumu Krievijas stratēģiskajiem bumbvedējiem jūlija sākumā.
"Mums ir vajadzīgs taisnīgs miers, un tikai Ukraina izlems, kāda būs mūsu nākotne. Pasaule to zina un ciena," uzsvēra Zelenskis.
Uz Neatkarības dienas svinībām Kijivā ieradušies Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs, ASV prezidenta īpašais sūtnis Kīts Kellogs un citas ārvalstu amatpersonas.
Ukrainas parlaments valsts neatkarību no Padomju Savienības pasludināja 1991.gada 24.augustā. Tā paša gada 1.decembrī Ukrainā notika referendums, kurā piedalījās 84% balsstiesīgo, no kuriem neatkarību atbalstīja 92%.