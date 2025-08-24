ASV bloķē Ukrainas triecienus Krievijai ar tālas darbības rādiusa raķetēm
ASV Aizsardzības ministrija jau vairākus mēnešus bloķē Ukrainas triecienus Krievijai ar tālas darbības rādiusa raķetēm, ziņo laikraksts "The Wall Street Journal" (WSJ).
Avīze vēsta, ka prezidenta Donalda Trampa administrācijas laikā Pentagons ir ieviesis nepubliskotu augsta līmeņa apstiprināšanas procedūru, kas kopš pavasara beigām neļauj Ukrainai raidīt uz mērķiem Krievijā ASV ražotās tāla darbības rādiusa raķetes ATACMS.
Publikācijā teikts, ka Ukraina vismaz vienu reizi gribējusi izmantot ATACMS pret mērķi Krievijas iekšienē, taču atļauja tikusi atteikta.
Pēc WSJ avotu sacītā, tikai ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets var personīgi atļaut šādus triecienus. Tas attiecas uz raķetēm ATACMS, kā arī uz Lielbritānijas un Francijas spārnotajām raķetēm "Storm Shadow", jo tās saņem mērķēšanai vajadzīgos datus no ASV.
Šo procedūru izstrādājis aizsardzības ministra vietnieks Elbridžs Kolbijs, raksta WSJ.
Kolbijs ir pazīstams ar uzskatu, ka konfrontācija ar Ķīnu Klusā okeāna reģionā ir tik svarīgs uzdevums, ka tā labad var upurēt ASV militārās saistības citās pasaules daļās. Mediji raksta, ka viņš bijis saistīts arī ar īslaicīgu piegāžu pārtraukšanu Ukrainai jūlija sākumā.
"Šī politika faktiski atcēla [Džo] Baidena administrācijas lēmumu atļaut Ukrainai uzbrukt Krievijas teritorijai," norāda WSJ.
Laikraksts arī vērš uzmanību, ka Tramps šonedēļ savā platformā "Truth Social" rakstīja, ka karā nevar uzvarēt, aprobežojoties vienīgi ar aizsardzības pasākumiem, pieminot, ka tas attiecas uz Ukrainu un Krieviju, taču šis Trampa paustas viedoklis, pēc WSJ avotu sniegtās informācijas, nav radījis nekādas praktiskas sekas.
WSJ piebilst, ka Ukrainas, Pentagona un Lielbritānijas valdības pārstāvji neatbildēja uz lūgumu sniegt komentārus.