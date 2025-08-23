Ko par gaidāmo Putina un Zelenska tikšanos saka Trampa kādreizējais padomnieks
Kādreizējais ASV Nacionālās drošības padomnieks Džons Boltons intervijā Ukrainas televīzijas kanāla “Espreso TV” raidījumā "Studio West" dalījās ar savu redzējumu par to, kā paies Krievijas diktatora Vladimira Putina un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās.
Boltons uzskata, ka Putins, visticamāk, sniegtu garu lekciju par Krievijas vēsturi, savukārt Zelenskis aizstāvētu Ukrainas nostāju. Tomēr, pēc viņa domām, sarunas nesniegtu nekādu konkrētu rezultātu.
"Viņi runātu stundām, bet neviens neatteiktos no savas pozīcijas. Tad, iespējams, sekotu trīspusējā tikšanās, kurai pievienotos arī Tramps,” komentēja Boltons.
Viņš norādīja, ka galvenais risks ir laika vilcināšana — trīs nedēļas tiktu patērētas, gatavojoties divpusējām sarunām, kas nesniegs rezultātus, un vēl trīs nedēļas sagatavojoties trīspusējām, kuras arī nesniegs nekādu progresu.
Kādreizējais padomnieks min, ka tieši tā Putins vēlas veikt sarunas. Katru dienu Kremļa līderis kļūst arvien mazāk pārliecināts, ka Ukrainai būs pietiekami daudz resursu, lai veiksmīgi turpinātu karu
"Tāpēc mums jākoncentrējas uz to, kas patiešām ir svarīgi," uzsvēra Boltons.
Runājot par 18. augusta tikšanos, Boltons atsaucās uz Vācijas kanclera Frīdriha Merca sacīto, ka jautājums par teritorijām netika apspriests. “Vai tas nozīmē, ka tas nav svarīgi? Nē. Tas nozīmē, ka šī tēma ir tik sarežģīta, ka dalībnieki vienkārši nevēlējās to cilāt. Tā vietā viņi pievērsās abstraktākam jautājumam — drošības garantijām, jo uzskatīja, ka šeit būs vieglāk vienoties,” rezumēja Boltons.