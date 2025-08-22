Kratīšana tiek veikta saistībā ar izmeklēšanu par konfidenciālu dokumentu glabāšanas noteikumu pārkāpumiem.
FIB veic kratīšanu bijušā Trampa padomnieka Džona Boltona mājā
ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) piektdien veicis kratīšanu Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trampa bijušā nacionālās drošības padomnieka Džona Boltona mājā, no notikuma vietas Betesdā pie Vašingtonas vēsta ziņu aģentūras AFP un citu mediju žurnālisti.
Boltons nacionālās drošības padomnieka pienākumus veica Trampa pirmās prezidentūras laikā, bet pēc amata pamešanas kļuvis par vienu no nesaudzīgākajiem Trampa kritiķiem un savus spriedumus bieži klāsta lielāko ASV telekanālu ēterā.
"Neviens nav virs likuma. FIB aģenti misijā," platformā "X" piektdien ierakstījis FIB direktors Kašs Patels.
Kratīšana tiek veikta saistībā ar izmeklēšanu par konfidenciālu dokumentu glabāšanas noteikumu pārkāpumiem.