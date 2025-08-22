Ukrainas spēki uzbrukuši dronu bāzei okupētajā Krimā
Ukrainas Jūras spēku vienības okupētajā Krimā Sevastopolē veikušas triecienu dronu bāzei lidlaukā "Hersonēsa", piektdien pavēstīja Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Iznīcināti trīs droni "Mohajer-6" un divi "Forpost", kas izmantoti izlūkošanai Melnajā jūrā. Okupanti izmantoja šos dronus, lai sekotu līdzi Ukrainas kuģu kustībai un uzraudzītu situāciju virs ūdens.
Trieciens būtiski ierobežos ienaidnieka iespējas kontrolēt situāciju reģionā, norādīja ģenerālštābs.
⚡ Ukrainian forces destroy Russian drone base in Crimea— NEXTA (@nexta_tv) August 22, 2025
The General Staff reported that Ukraine’s Navy struck a Russian drone base at the Khersones airfield in occupied Crimea.
The strike destroyed up to three Mohajer-6 and two Forpost UAVs — drones Russia had been using for… pic.twitter.com/APWfbboDFz
Šādi arī tiek demonstrēta augstas precizitātes triecienu efektivitāte centienos Krimā sagraut svarīgus okupantu militāros objektus, teikts paziņojumā.
Krimas pussala Krievijas spēku kontrolē atrodas jau no 2014. gada februāra beigām.