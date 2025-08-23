Šoreiz inženieru, nevis debesu brīnums: Zviedrijā pārvietota vēsturiskā Kirunas koka baznīca
Eiropā lielāko pazemes raktuvju paplašināšanas dēļ Zviedrijā uz citu vietu pārvietota Kirunas koka baznīca, kas celta 20. gadsimta sākumā. Šī Zviedrijas kalnrūpniecības uzņēmuma LKAB operācija ilga divas dienas un piesaistīja lielu uzmanību.
Četrdesmit metrus augstā un 672 tonnas smagā ēka veselā veidā, iepriekš neizjaucot, pārcelta piecus kilometrus tālāk uz vietu netālu no kapsētas un jaunā pilsētas centra. Izmaksas lēstas pusmiljarda zviedru kronu (43 miljoni eiro) apmērā.
Sarežģītā un dārgā pārvietošana, nosaukta par “The Great Church Walk” (Lielais baznīcas gājiens), piesaistīja plašu interesi. Klātienē to vēroja vairāk nekās 10 000 cilvēku, tiešraidē rādīja arī Zviedrijas televīzijā.
Šis ir viens no sarežģītākajiem šāda tipa inženiertehniskajiem projektiem Eiropā pēdējās desmitgadēs. Baznīca tika pilnībā aptīta ar tērauda rāmju “skeletu”, balsta pamatos ievietoti ar tērauda sijām stiprināti rullīši un hidrauliskie domkrati.
Ar domkratiem ēku pakāpeniski pacēla par dažiem centimetriem, kamēr zem tās pabīdīja tērauda pārvietošanas platformas. Visa masa tika vienmērīgi sadalīta pa vairākām atbalsta punktu rindām. Baznīcas gājiens bija ļoti lēns, tikai daži metri stundā, izmantojot ļoti precīzus pašgājējus.
Baznīcas maršrutā vajadzēja noņemt ceļa zīmes, kabeļus, ielu apgaismojumu un citus šķēršļus, izbūvēt īpaši nostiprinātu ceļa klājumu, lai lielais svars nesagrautu grunti. Jaunajā vietā jau bija sagatavots pamats, kas precīzi atbilst ēkas izmēriem.
Kirunas dzelzsrūdas raktuves gadu gaitā kļuvušas arvien dziļākas, mazinājusies grunts stabilitāte zem pilsētas, tāpēc nolemts pārvietot visu pilsētas centru, lai paglābtu to no iebrukšanas pazemē.
Pilsētas pārcelšanās sākās gandrīz pirms 20 gadiem, un paredzams, ka turpināsies vēl daudzus gadus. Jauno centru oficiāli atklāja 2022. gada septembrī.