ASV pārtraukusi izsniegt vīzas kravas mašīnu vadītājiem
Reaģējot uz ārzemnieka izraisītu avāriju ar cilvēku upuriem, ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojis, ka ASV pārtrauc vīzu izsniegšanu ārvalstu kravas auto vadītājiem.
"Mēs apturam jebkādu darba vīzu izsniegšanu komerciālajiem kravas mašīnu vadītājiem," Rubio pavēstīja sociālo mediju platformā "X", atzīmējot, ka šis lēmums "stājies spēkā nekavējoties".
"Pieaugošs ārvalstu šoferu skaits, kuri brauc ar lielām vilcēja un piekabes kravas mašīnām pa ASV ceļiem, apdraud amerikāņu dzīvības un samazina amerikāņu kravas mašīnu vadītāju iztiku," rakstīja Rubio.
Lēmums tika pieņemts pēc tam, kad kravas mašīnas vadītājs Hardžinders Singhs tika apsūdzēts trīs cilvēku nogalināšanā uz automaģistrāles Floridas štatā, veicot neatļautu pagriezienu par 180 grādiem.
Singhs, kurš bija no Indijas, nelikumīgi ieradās ASV no Meksikas un pēc šīs avārijas neizturēja angļu valodas pārbaudījumu, paziņoja federālie ierēdņi.
Lieta izpelnījās plašu mediju uzmanību un to uzsvēra amatpersonas Floridas štatā, kuru kontrolē prezidenta Donalda Trampa pārstāvētā Repubikāņu partija. Štata gubernatora vietnieks aizlidoja uz Kaliforniju, lai līdz ar imigrācijas aģentiem personīgi izdotu Singhu Floridas iestādēm.
Avārija ieguva politisku dimensiju, jo Singhs bija saņēmis autovadītāja tiesības komercpārvadājumiem Kalifornijas štatā un tur dzīvoja. Šo štatu pārvalda Demokrātu partija, kas pretojas Trampa pasākumiem pret imigrāciju.
Trampa administrācija paziņoja, ka Kalifornijas gubernators Gevins Ņūsoms ir atbildīgs, jo šis štats izdeva autovadītāja tiesības Singham. Ņūsoma birojs atbildēja, ka Trampa valdība bija izsniegusi Singham darba atļauju un Kalifornijas štats sadarbojās viņa izdošanā.
Vēl pirms šīs avārijas republikāņu likumdevēji vērsās pret kravas mašīnu vadītājiem ārzemniekiem. Transporta ministrs Šons Dafijs jūnijā izdeva rīkojumu, ka kravas mašīnu vadītājiem jāprot angļu valoda.