Izraēla sāk sarunas par ķīlnieku atbrīvošanu un Gazas pilsētas pārņemšanu
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu ceturtdien paziņoja, ka uzdevis nekavējoties sākt sarunas par atlikušo Gazas joslā turēto ķīlnieku atbrīvošanu.
"Es esmu ieradies, lai apstiprinātu armijas plānus pārņemt kontroli pār Gazas pilsētu un sakaut "Hamas"," pavēstīja Netanjahu, apmeklējot Gazas divīziju. "Vienlaikus esmu devis norādījumu nekavējoties sākt sarunas par visu mūsu ķīlnieku atbrīvošanu un kara izbeigšanu ar Izraēlai pieņemamiem nosacījumiem."
Starpnieki jau vairākas dienas gaida oficiālu Izraēlas atbildi uz viņu jaunāko pamiera priekšlikumu pēc tam, kad "Hamas" šonedēļ pieņēma šo plānu.
"Es ļoti augstu vērtēju rezerves karavīru un, protams, arī regulārās armijas karavīru iesaistīšanos šajā vitāli svarīgajā misijā," sacīja Netanjahu. "Šie divi jautājumi - sakaut "Hamas" un atbrīvot visus mūsu ķīlniekus - iet roku rokā."
Izraēla un "Hamas" gandrīz divus gadus ilgā konflikta laikā ir risinājušas netiešas sarunas, kuru rezultātā tika noslēgti divi īsi pamieru periodi, kuru laikā apmaiņā pret palestīniešu cietumniekiem tika atbrīvoti izraēliešu ķīlnieki.
2023.gada 7.oktobra uzbrukumos "Hamas" un citi kaujinieku grupējumi nogalināja ap 1200 cilvēku Izraēlas dienvidos, kā arī saņēma par ķīlniekiem un aizveda uz Gazas joslu vairāk nekā 250 cilvēkus.
Izraēla uzskata, ka kaujinieku gūstā vēl ir apmēram 20 dzīvi ķīlnieki.