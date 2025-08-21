Daudzdienu tiešraides laikā miris slavenais franču straumētājs, kuru pastāvīgi pazemoja kameru priekšā
Francijas policija izmeklē populāra straumētāja nāvi gandrīz 12 dienu ilgā straumēšanas seansā, kura laikā viņš pārcieta vardarbīgu un pazemojošu izturēšanos, ko skatītāji varēja vērot tiešraidē. Pirmdien mirušais 46 gadus vecais straumētājs Rafaēls Gravēns, kuru interneta vidē pazina kā Žanu Pormanovu jeb “JP”, bija viens no Francijā pazīstamākajiem straumētājiem platformā “Kick”.
Bijušais armijas veterāns, influencers un komiķis Žans Pormanovs bija ieguvis vairāk nekā miljonu sekotāju dažādās platformās, spēlējot videospēles, taču bieži piedalījās ekstrēmos izaicinājumos, kuru straumēšanas laikā citi dalībnieki viņam mēdza uzbrukt vai dažādi pazemot, piemēram, sacenšoties žņaugšanas ilgumā vai šaujot viņam ar peintbola lodēm. Tiesa, nav skaidrs, vai Pormanovs tam visam ļāvās labprātīgi un vai tas nav bijis iestudēts, taču ar naudas trūkumu viņi nevarēja sūdzēties: spriežot pēc skaitītāja, pēdējā Pormanova tiešraidē viņi nopelnīja vairāk nekā 36 000 eiro.
"Wikipedia" pieejamā informācija liecina, ka 2024. gada augustā viņš bija ceturtais visvairāk skatītais un populārais straumētājs "Kick" platformā visā pasaulē, un pirmajā vietā Francijā.
Kopš 2023. gada viņš mēdza parādīties ar vairākiem citiem straumētājiem, galvenokārt Ouenu Čenazandoti un Safinu Hamadi, kuri abi piedalījās viņa liktenīgajā tiešraidē. Sociālajos tīklos publicētajā video redzams, ka Pormanovs guļot sāk raustīties un vaidēt, līdz sastingst, kamēr pārējie turpat netālu aizmiguši. Kad Pormanovs ilgāku laiku nekustējās, skatītāji ziedoja naudu, lai nosūtītu ziņojumus un pārējos tiešraides dalībniekus informētu par viņa stāvokli, taču viņi sāka reaģēt tikai pēc nepilnas stundas. Vispirms viņam iemeta ar ūdens pudeli un tikai pēc tam pienāca, lai pārliecinātos, vai ar viņu viss kārtībā. Tobrīd viņš, visticamāk, jau bija miris.
🔴 Une enquête a été ouverte après la mort en direct du streamer Jean Pormanove, de son vrai nom Raphaël Graven.— Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) August 20, 2025
Il participait à des vidéos dans lesquelles des internautes payaient pour le voir humilié, maltraité et violenté. #JT20h pic.twitter.com/0p7gvQPtvf
Kādā 2024. gada video Pormanovam jautāja, kā viņš gribētu, lai pēc nāves viņu atcerētos. “Bez sievas, bez bērnu. Taču kāds jauks čalis!” viņš atbildēja. “Tagad domāju tikai par to, lai atstātu ko paliekošu.”
Čenazandoti advokāts Jasins Saduni paziņoja Pormanovs cieta no sirds un asinsvadu kaitēm, bet viss, kas ar viņu mēdza notikt straumēšanas seansu laikā, bijis iestudēts. “Mans klients ir gatavs tikt uzklausīts un sniegt visu noderīgo informāciju,” viņš paziņoja raidsabiedrībai BFMTV.
Nicas prokurors paziņojis, ka Čenazandoti un Hamadi nolieguši jebkādu noziegumu pastrādāšanu un šobrīd nav apsūdzēti. Iespējams,
Citās domās bija Francijas valsts sekretāre mākslīgā intelekta un digitālo lietu jautājumos Klāra Šappā.
“Žana Pormanova nāve un viņa ciestā vardarbība ir absolūtas šausmas,” viņa rakstīja mikroblogošanas vietnē “X”. “Platformā “Kick” Žanu Pormanovu mēnešiem ilgi tiešraidē pazemoja un pret viņu slikti izturējās.”
Pati straumēšanas platforma “Kick” paziņojusi, ka visi iesaistītie tiešraides dalībnieki ir uz izmeklēšanas laiku ir bloķēti.