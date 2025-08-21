Itālijā aizdomās par "Nord Stream" sabotāžu aizturēts Ukrainas pilsonis
Itālijā aizturēts Ukrainas pilsonis, kas tiek turēts aizdomās par iespējamu līdzdalību gāzes vadu "Nord Stream" sabotāžā Baltijas jūrā, ceturtdien paziņoja Vācijas prokurori.
Vīrietis tiek apsūdzēts par līdzdalību sprāgstvielas detonācijas izraisīšanā, kā arī antikonstitucionālā sabotāžā, paziņoja Karlsrūes ģenerālprokuratūra.
Aizdomās turamais esot piedalījies grupā, kas pirms aptuveni trim gadiem uzstādīja sprāgstvielas uz gāzesvadiem "Nord Stream 1" un "Nord Stream 2" netālu no Dānijas Bornholmas salas Baltijas jūrā.
"Apsūdzētais, domājams, bija viens no šīs operācijas koordinatoriem," norādīja federālā prokuratūra.
Itālijas policija vīrieti aizturēja naktī Rimini provincē. Viņš tiks izdots Vācijai, teikts paziņojumā.
2022.gada septembra beigās gāzesvadus "Nord Stream" sabojāja vairāki sprādzieni.
"Nord Stream 1" tika izmantots, lai piegādātu Vācijai Krievijas gāzi, savukārt "Nord Stream 2" nebija nodots ekspluatācijā.