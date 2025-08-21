Divas aviokompānijas iesūdzētas tiesā par to, ka maldināja pasažierus par sēdvietām pie loga
Divas aviokompānijas “Delta Air Lines” un “United Airlines” ir iesūdzētas tiesā par to, ka maldināja pasažierus par sēdvietām pie loga, vēsta "BBC".
Tiesā iesniegušās prasības iesnieguši pasažieri, kuri apgalvo, ka no viņiem tika iekasēta papildu maksa par sēdvietu pie loga, bet patiesībā viņi sēdējuši pie sienas.
Atsevišķi iesniegtajās prasībās pret abām ASV aviokompānijām tiek pieprasīta vairāku miljonu dolāru kompensācija vairāk nekā miljonam katras aviolīnijas klientu.
Tiek apgalvots, ka uzņēmumi rezervācijas procesā nebrīdina, ka dažas sēdvietas pie loga faktiski ir bez logiem, pat ja tās maksā dārgāk. Advokāti, kas pārstāv prasītājus, šo praksi raksturojuši kā “maldinošu” un “nelikumīgu”.
Prasībās, kuras ir gandrīz identiskas, tiek pieprasīts, lai pasažieriem atmaksā naudu.
Daļa pasažieru nebūtu izvēlējušies šīs vietas — un noteikti nebūtu maksājuši vairāk —, ja būtu zinājuši, ka tur nav logu, norādīts prasībā.