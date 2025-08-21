Pētījums: Eiropā braucieni ar vilcienu bieži ir dārgāki par lidojumiem
Braucieni ar vilcienu starp Eiropas pilsētām ir klimatam draudzīgāki, bet bieži ir dārgāki par lidojumiem, liecina vides aktīvistu organizācijas "Greenpeace" veikts pētījums.
"Greenpeace" salīdzināja biļešu cenas 142 maršrutos, kuru garums nepārsniedz 1500 kilometrus. 66 maršrutos jeb 47% no visiem maršutiem vilciens bija dārgāks satiksmes līdzeklis nekā lidmašīna.
54% no izpētītajiem 109 pārrobežu maršrutiem lidojumi bija lētāki par braucieniem ar vilcienu. Ieskaitot 33 iekšzemes maršrutus, vilciens bija lētākais variants 46,5% no visiem gadījumiem, bet 7% maršrutu cenas bija līdzīgas.
Organizācija aicināja palielināt nodokļus lidojumiem, bet uzlabot apstākļus vilcienu pasažieriem. "Greenpeace" transporta eksperte Lena Donāte atzina par netaisnīgu to, ka garāki ceļojumi ar vilcienu ir dārgi, bet lidojumi tiek subsidēti ar nodokļu atlaidēm. Viņa sacīja, ka braucieni ar vilcienu ir klimatam draudzīgi, tāpēc tiem vajadzētu būt lētākiem par lidojumiem.
Analīzē nebija ietvertas nodevas par bagāžu, kuras bieži iekasē aviokompānijas, un ģimeņu atlaides, kuras dažreiz piedāvā dzelzceļa operatori.
No 31 maršruta, kuros bija ietverta Vācija, vilcieni bija lētāki 15 maršrutos. Tomēr lidojumiem bija tendence būt lētākiem Vācijas savienojumos ar Rietumeiropu, savukārt vilcieni bieži bija lētākais variants braucienos no Vācijas uz Poliju, Čehiju, Austriju un Beļģiju.
Kopš līdzīga pētījuma veikšanas 2023. gadā situācija ir uzlabojusies. Braucieni ar vilcienu tagad ir lētāki par lidojumiem 41% no salīdzināmiem maršrutiem, bet pirms diviem gadiem bija lētāki tikai 27% no šādiem maršrutiem.