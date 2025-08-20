Polija gatava atbalstīt misiju Ukrainā, bet pati karavīrus nesūtīs
Polija ir gatava nodrošināt infrastruktūru un loģistiku sabiedroto karavīriem, ja sabiedrotie nolems nosūtīt kontingentu uz Ukrainu, taču Polijas karavīri tiešā veidā misijā nepiedalīsies, trešdien paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs.
"Mēs nesūtīsim Polijas karavīrus uz Ukrainu. Tāda ir valdības nostāja ne tikai šobrīd, bet tāda tā bijusi daudzu mēnešu garumā," ministra teikto citē poļu mediji.
Tas gan nenozīmē, ka Polija nepiedalās tā dēvētajā "labas gribas koalīcijā", viņš uzsvēra.
"Mums ir citi uzdevumi, un runa ir par attiecībām ar mūsu sabiedrotajiem, kas pilnībā izprot Polijas nostāju," norādīja aizsardzības ministrs.
Viņš paskaidroja, ka ar to jo konkrēti domājis "NATO austrumu flanga, Polijas un Baltkrievijas robežas aizsardzību, kur 5000 līdz 6000 karavīru pastāvīgi gādā par drošību, kā arī nodrošinājumu infrastruktūrai un loģistikai iespējamai miera uzturēšanas misijai".
"Šajā procesā desmitiem, simtiem, tūkstošiem Polijas karavīru tiks iesaistīti Polijas teritorijā, lai gādātu par drošību sabiedroto karaspēkam, kas varētu atrasties Ukrainā," rezumēja Kosiņaks-Kamišs.