Pasaulē
Šodien 17:49
Tallinā vīrietis piepilda sapni, staigājot pa virvi virs māju jumtiem
Nedēļas nogalē Tallinā bija iespējams vērot aizraujošu skatu – virs vecpilsētas torņiem pa virvi staigāja Jāns Rooss (Jaan Roose), trīskārtējs pasaules čempions virves staigāšanā, ziņo Err.ee.
Šādā veidā viņš piepildīja savu bērnības sapni, veicot iespaidīgu gājienu no Svētā Nikolaja baznīcas torņa līdz Rātsnama tornim.
Virve starp abām smailēm tika izstiepta 50 metru augstumā, un tās garums bija iespaidīgs izaicinājums pat pieredzējušajam čempionam.
Rooss savu sapni varēja piepildīt, pateicoties īpašam projektam, kas tika īstenots šajā vasarā. Tajā ikviens igaunis varēja iesūtīt savu sapni par to, kā padarīt valsti labāku un patīkamāku. Šī iniciatīva iedvesmoja daudzus cilvēkus un sniedza iespēju realizēt sapņus, kuriem šķita, ka nekad nebūs iespējams tikt tuvāk.