Krievijas Ārlietu ministrijas žurnāls nodēvē Baltijas valstis par "potenciālu militārās darbības lauku"
Krievijas Ārlietu ministrijas izdotais ikmēneša žurnāls "Meždunarodnaja žizn" publicējis rakstu, kurā Baltijas reģions nodēvēts par "potenciālu militārās darbības lauku".
Rakstā "Baltija: briesmu garantijas" Krievijas zinātņu akadēmijas Eiropas institūta vecākais pētnieks Nikolajs Meževičs stāsta par "ienaidnieku" formēšanos Baltijas valstīs un Ziemeļeiropā, īpaši Somijā, kas tiek sauktas par "pelēko darbības zonu". Meževičs norāda, ka šajā zonā nav ērti veikt aktīvu karadarbību un norāda, ka šeit īpaša loma jāatvēl propagandai, aktīvai izlūkošanai, kas var pārvērsties provokācijās un psiholoģiskām operācijām.
Tāpat viņš norāda, ka Baltijas valstīs, Ziemeļeiropā, Polijā un Vācijā šobrīd pie varas nonāk tikai partijas, kas atbalsta "agresiju pret Krieviju" [proti, reakciju pret Krievijas draudiem un uzsākto karu Ukrainā]. Pēc viņa teiktā, draudus Krievijai rada arī šo valstu sadarbība aizsardzības jomā ar Lielbritāniju un Vāciju. Kā draudus viņš arī min Gotlandes remilitarizāciju.
"Ģeogrāfiskā lokācija un vēsturiskie naratīvi liek mums uzskatīt daļu no Baltijas jūras austrumu daļas par potenciālu militāro operāciju lauku, iespējams, klasiskā, bet varbūt pelēkā formātā," rezumē "pētnieks".
"Meždunarodnaja žizn" ir ikmēneša politiskais žurnāls, ko izdod Krievijas Ārlietu ministrija un kuras redakcionālo padomi vada Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs.