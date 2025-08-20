Tramps pajoko, ka viņa izredzes "nonākt debesīs" esot mazas
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien pajokoja, ka viņa izredzes "nonākt debesīs" šobrīd esot mazas, bet situācija uzlabotos, ja viņš panāktu Ukrainas miera vienošanos.
79 gadus vecais Tramps iepriekš bija sacījis, ka grib izbeigt Krievijas karu Ukrainā, kas ir daļa no viņa centieniem iegūt Nobela Miera prēmiju. Dienu pēc Ukrainas un vairāku Eiropas valstu līderu uzņemšanas Baltajā namā Tramps sacīja, ka viņa motīvi nav tikai pasaulīgi.
"Es gribu mēģināt nonākt debesīs, ja tas ir iespējams," Tramps sacīja telekanāla "Fox News" rīta pārraidei "Fox & Friends". "Esmu dzirdējis, ka man neiet labi (..) Bet, ja es varu nonākt debesīs, šis būs viens no iemesliem," sacīja Tramps.
Tramps, kurš trīsreiz apprecējies un divreiz nonācis impīčmenta procesos, pēc tradicionālajām mērauklām nav nekāds svētais. Miljardieris Tramps gadu gaitā bijis iesaistīts vairākos skandālos un kļuvis par pirmo prezidentu, kurš atzīts par vainīgu krimināllietā.
Tomēr Tramps pēc izdzīvošanas atentāta mēģinājumā pērn ir kļuvis reliģiozāks un savā inaugurācijā janvārī sacīja, ka ir "Dieva glābts, lai padarītu Ameriku atkal diženu".
Lepojoties ar spēcīgu Amerikas labējo ticīgo atbalstu, Tramps savā otrajā prezidentūrā ir demonstrējis vairāk reliģiozās atribūtikas nekā pirmajā. Viņa oficiāli iecelta garīgā padomniece Pola Vaita ir vadījusi vairākas lūgšanu sanāksmes Baltajā namā.