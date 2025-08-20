Norvēģijā tiesās kroņprinča Hokona audžudēlu. Viņam draud līdz 10 gadu ieslodzījums par seksuālo vardarbību
Norvēģijas nākamā karaļa Hokona audžudēlam, kroņprinceses Metes Māritas vecākajam dēlam ir izvirzītas apsūdzības 32 punktos, tostarp četros punktos par izvarošanu, paziņojusi Norvēģijas prokuratūra. 28 gadus vecais Mariuss Borgs Heibijs notiesāšanas gadījumā var tikt ietupināts cietumā līdz pat 10 gadiem.
Heibiju arestēja pagājušā gada rudenī, apsūdzot tostarp vardarbībā pret savu bijušo partneri, kā arī tiesas lēmumu pārkāpšanā attiecībā pret citu savu partneri. Karaliskās ģimenes pārstāvis apsūdzēts ne tikai vardarbībā pret savām bijušajām draudzenēm, bet arī daudzu sieviešu dzimumorgānu filmēšanā bez viņu ziņas vai atļaujas.
Tiek apgalvots, ka četri izvarošanas gadījumi notikuši no 2018. līdz 2024. gadam, turklāt viens noticis jau pēc viņa aizturēšanas, vēsta Norvēģijas raidsabiedrība NRK.
Prokuratūra paziņojusi, ka tiesas process varētu sākties 2026. gada janvārī un ilgt apmēram sešas nedēļas. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu smagākajos noziegumos, viņam var tikt piespriests līdz 10 gadiem cietumā.
Heibija advokāts Petars Sekuličs paziņoja aģentūrai “Reuters”, ka viņa klients noraida apsūdzības smagākajos noziegumos, taču plāno atzīt vainu niecīgākos apsūdzības punktos. “Viņš nepiekrīt apsūdzībām par izvarošanu un ģimenes vardarbību.”
Pašreizējā Norvēģijas karaļa Haralda V dēls, kroņprincis Hokons otrdien paziņoja, ka viņa audžudēla liktenis ir tiesas rokās un ikvienai šajā lietā iesaistītajai personai neklājas viegli, vēsta BBC, atsaucoties uz NRK.
1997. gadā dzimušais Mariuss Borgs Heibijs ir Hokona sievas, 52 gadus vecās Metes Māritas vecākais dēls, kas pasaulē nācis viņas īslaicīgajās attiecībās ar notiesāto narkodīleri Mortenu Borgu, kurš dēla piedzimšanas brīdī atkal sēdēja cietumā un savu dēlu pirmo reizi satika jau divu gadu vecumā. Kad Mete Mārita gaidīja Borga bērnu, viņa vēl bija attiecībās ar citu tiesātu noziedznieku, kurš par viņu bija 15 gadus vecāks, un viņu attiecības beidzās, kad viņš grūtniecei dzinās pakaļ pa ielu ar nazi. 1999. gadā Mete Mārita satika kroņprinci Hokonu, kurš viņu apprecēja 2001. gadā.
Tā kā Heibijs ir kroņprinča audžudēls, viņš oficiāli nav karaliskās ģimenes loceklis, viņš nevar kandidēt uz troni, viņam nav titula un nekādas publiskas lomas.
Heibija kriminālā dzīve, kā arī ažiotāža, kas sacelta ap karaļa znotu, notiesāto amerikāņu sazvērestību teoriju izplatītāju un pašpasludināto šamani Dureku Veretu, kurš 2024. gadā apprecēja princesi Martu Luīzi, tiek minēti kā Norvēģijas karaliskā ģimenes reputācijas pasliktināšanās faktori, veicinot debates par monarhijas likteni valstī.
88 gadus vecais Haralds V valda Norvēģijā kopš 1991. gada 17. janvāra. Viņš ir vecākais karalis Norvēģijas monarhijas vairāk nekā 1150 gadu ilgajā vēsturē, pārspējot sava tēva Ūlava V nodzīvotos 87 gadus un 199 dienas.