Pasaulē
Šodien 22:50
Pārsteidzošs skats! Zviedrijas vēsturiskā koka baznīca burtiski pārceļas uz citu vietu
Eiropā lielāko pazemes raktuvju paplašināšanas dēļ Zviedrijā otrdien uz citu vietu sāka pārvietot Kirunas koka baznīcu, kas celta pagājušā gadsimta sākumā. 40 metrus augstā un 672 tonnas smagā ēka tiek pārvietota piecus kilometrus tālāk uz jauno Kirunas pilsētas daļu. Baznīcas pārvietošanu paredzēts pabeigt trešdienas pēcpusdienā.
Sarežģītā un dārgā baznīcas pārvietošana piesaistījusi plašu sabiedrības interesi, un pilsētas ielās to klātienē vēro liels skaits cilvēku.
Tā kā Zviedrijas kalnrūpniecības uzņēmuma LKAB Kirunas dzelzsrūdas raktuves gadu gaitā kļuvušas arvien dziļākas, mazinājusies grunts stabilitāte zem pilsētas un tika nolemts pārvietot visu pilsētas centru, lai paglābtu to no iebrukšanas pazemē.
Pilsētas pārcelšanās process sākās gandrīz pirms 20 gadiem, un paredzams, ka tas turpināsies vēl daudzus gadus.
Jaunais pilsētas centrs oficiāli tika atklāts 2022.gada septembrī.