Šveice sola nearestēt Putinu, ja viņš atlidos uz miera sarunām. Pirms tam tur netraucēti ieradās sankcijām pakļautās Krievijas amatpersonas
Šveice nodrošinās Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam imunitāti, ja viņš ieradīsies šajā valstī uz sarunām par mieru Ukrainā, neraugoties uz Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) izdoto apcietināšanas orderi, otrdien paziņoja Šveices ārlietu ministrs Ignacio Kasiss. Zināmos apstākļos diktators varēs ierasties Šveicē, preses konferencē norādīja ministrs.
Pērn Šveices valdība definēja "noteikumus par imunitātes piešķiršanu personai, uz kuru attiecas starptautisks apcietināšanas orderis. Ja šī persona ierodas uz miera konferenci, nevis ja tā ierodas privātu iemeslu dēļ," klāstīja Kasiss.
Francijas prezidents Emanuels Makrons otrdien pieļāva, ka Zelenska un Putina tikšanās varētu notikt Ženēvā, Šveicē.
Kasiss sacīja, ka Šveice ir pilnībā gatava rīkot šādu tikšanos, un uzsvēra savas militāri neitrālās valsts ilgstošo pieredzi šajā jomā. Tomēr ministrs norādīja, ka Krievijas attieksme kļuvusi vēsāka pret Šveici, kas ir nolēmusi pievienoties Eiropas Savienības pret Krieviju noteiktajām sankcijām.
Kasiss sacīja, ka pēdējo mēnešu laikā, sazinoties ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, viņš ir "pastāvīgi atkārtojis šo gatavību" organizēt šādas tikšanās. "Man teica, ka, kopš Šveice pieņēmusi Eiropas sankcijas, viņi, protams, zaudējuši zināmu vēlmi to darīt Šveicē," viņš piebilda.
Kasiss kā precedentu minēja Šveicē nule notikušo pasaules parlamentu priekšsēdētāju konferenci, kuru apmeklēja arī Rietumu sankcijām pakļautā Krievijas parlamenta augšpalātas priekšsēdētāja Valentīna Matvijenko. Šveice paziņoja, ka tā rīkojusies saskaņā ar tiesību aktiem un starptautiskajiem nolīgumiem.
Šveices varasiestādes var atļaut izņēmumus attiecībā uz ceļošanas ierobežojumiem, "jo īpaši, ja persona ceļo, lai piedalītos starptautiskā konferencē", ziņu aģentūrai AFP toreiz skaidroja Šveices Ārlietu ministrijas pārstāvis.
Putins pēdējo reizi apmeklēja Ženēvu 2021.gada jūnijā, lai tiktos ar toreizējo ASV prezidentu Džo Baidenu.
Pēdējās divpusējās sarunas starp Krieviju un Ukrainu notika Stambulā. Maskava Turciju uzskata par salīdzinoši draudzīgu, neraugoties uz tās dalību NATO.
Ziņu aģentūrai "Reuters", atsaucoties uz avotu ASV administrācijā, otrdien vēstīja, ka Zelenska un Putina tikšanās varētu notikt Putinam draudzīgajā Ungārijā. Pirms nesenās ASV prezidenta Donalda Trampa un Putina tikšanās izskanēja pieņēmumi, ka tā varētu notikt Romā vai Apvienotajos Arābu Emirātos.
Samits galu galā notika ASV Aļaskas štatā.
Jāpiebilst, ka Starptautiskā Krimināltiesa (SKT) 2023. gadā izdevusi Putina aresta orderi saistībā ar Ukrainas bērnu nelikumīgu deportāciju. Šveice atzīst tās jurisdikciju.