Somijas parlamentā miris 30 gadus vecs deputāts - izskanējušas ziņas, kas viņš izdarījis pašnāvību
Somijas parlamenta drošības direktors Aaro Toivonens norāda, ka pirmdien, 18. augustā, parlamenta ēkā miris cilvēks. Vietējie mediji ziņo, ka parlamenta ēkā pašnāvību izdarījis 30 gadus vecais Saeimas deputāts Eemelijs Peltonens (SDP).
Helsinku policija ziņoja, ka izsaukums uz parlamenta ēku tika saņemts plkst. 11.06 no rīta. Policija norādīja, ka šajā gadījumā nozieguma pazīmes nav konstatētas, un notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu personas nāves cēloņus.
Somijas premjerministrs Peteri Orpo (NCP) apstiprināja Saeimas deputāta nāvi Nacionālās koalīcijas partijas ikgadējā vasaras sanāksme. Orpo norādīja, ka šīs ziņas ir "patiesi satriecošas". "Pirms kāda laika saņēmām patiesi satriecošas ziņas no parlamenta - mūsu kopējās darba vietas. Viens no mūsu kolēģiem parlamenta telpās ir miris. Tā ir ļoti skumja ziņa," sacīja Orpo.
Lai gan konkrētus nāves apstākļus premjers neminēja, viņš pauda līdzjūtību bojāgājušā deputāta tuviniekiem. "Mēs sūtām spēku ģimenei, tuviniekiem un kolēģiem. Šis notikums dziļi ietekmējis mūs visus," viņš piebilda.
Līdzjūtību Peltonena ģimenei izteica arī Somijas parlamenta spīkers Jussi Halho (Somijas partija). "Parlamenta vārdā izsaku līdzjūtību Peltonena ģimenei un draugiem. Peltonens bija ļoti cienīts un mīlēts kolēģis visos partiju grupējumos," vietnē "X" norāda Halho.
Jūnijā Peltonens vietnē "Facebook" nāca klajā ar paziņojumu, ka viņam ir veselības problēmas, tostarp nieru slimība. Parlamenta pavasara sesijas pēdējā nedēļā viņš strādāja attālināti, bet vasarā devās atvaļinājumā.