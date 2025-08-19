Zelenskis nodod Trampam savas sievas vēstuli ASV pirmajai lēdijai
Pirmdien sākoties sarunām ASV Baltajā namā, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nodeva ASV prezidentam Donaldam Trampam savas sievas Olenas vēstuli ASV pirmajai lēdijai Melānijai Trampai.
"Izmantojot šo gadījumu, es gribētu pateikties jūsu sievai, ASV pirmajai lēdijai, kura nosūtīja vēstuli [Krievijas diktatoram Vladimiram] Putinam par mūsu bērniem, nolaupītajiem bērniem," sacīja Zelenskis.
Zelenskis pasmejoties uzsvēra, ka šī vēstule nav paredzēta pašam Trampam.
Saskaņā ar Ukrainas datiem no Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām ir nolaupīti vairāk nekā 19 000 bērnu un jauniešu.
Jūlijā tiešās sarunās ar Krieviju Stambulā Ukraina iesniedza 339 nepilngadīgo sarakstu, pieprasot viņu nosūtīšanu atpakaļ uz Ukrainu.
Krievija ir vairākkārt noliegusi apsūdzības bērnu nolaupīšanā, kuras arī ir pamats starptautiskam Putina aizturēšanas orderim, kuru izdevusi Starptautiskā krimināltiesa (SKT).
Maskava arī ir paziņojusi par savu gatavību izmeklēt šādus gadījumus. Ir ziņots, ka daudzi no šiem bērniem jau ir nosūtīti atpakaļ uz Ukrainu.