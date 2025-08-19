Zelenskis gatavs tikties ar Putinu bez priekšnosacījumiem; Tramps sācis gatavot miera samitu
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņoja, ka sācis gatavot miera samitu starp Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, savukārt Zelenskis Vašingtonā apliecināja, ka ir gatavs tikties ar Putinu bez jebkādiem priekšnosacījumiem.
Zelenskis pēc pirmdienas samita Baltajā namā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un Eiropas līderiem sacīja, ka Maskavas iepriekšējā prasība pēc pamiera bija tikai radījusi jaunus nosacījumus.
"Mēs esam gatavi jebkādam formātam," sacīja Zelenskis, konkretizējot, ka tam jānotiek valstu līderu līmenī.
Zelenskis sacīja, ka viņš tiktos ar Putinu, "lai vai kas notiktu", un uzreiz sāktu noskaidrot, kā izbeigt bruņoto konfliktu. Viņš uzsvēra, ka priekšnosacījumi sarunām no Kijevas puses saskartos ar "simt prasībām" no Krievijas puses.
Zelenskis tomēr atzina, ka prasība pēc pamiera kā miera sarunu priekšnoteikums ir bijusi pamatota.
Zelenskis vēlāk piebilda sociālo mediju platformā "X", ka Tramps "atbalstīja tikšanos līderu līmenī" un ka "šāda tikšanās ir nepieciešama, lai atrisinātu sensitīvus jautājumus".
Tramps sacīja, ka viņam bijusi telefonsaruna ar Putinu pēc "ļoti labas" tikšanās ar Eiropas līderiem un Ukrainas prezidentu Baltajā namā.
"Tikšanos noslēgumā es piezvanīju prezidentam Putinam un sāku gatavot tikšanos, kuras vieta vēl jānosaka, starp prezidentu Putinu un prezidentu Zelenski," Tramps paziņoja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
Tramps sacīja, ka viņš pēc tam rīkos trīspusēju samitu ar Ukrainas un Krievijas līderiem.
"Visi ir ļoti laimīgi par MIERA iespējamību Krievijai/Ukrainai," rakstīja Tramps savā platformā.
Putins esot pateicis Trampam, ka ir gatavs tikties ar Zelenski, pavēstīja sarunām tuvs ziņu avots.
Tramps arī sacīja, ka ir apspriedis drošības garantijas Ukrainai kā daļu no miera vienošanās ar Krieviju, kuru nodrošināšanā vadošo lomu uzņemsies Eiropa koordinācijā ar Vašingtonu.
Tramps iepriekš sacīja, ka Putins esot piekritis Rietumu drošības garantijām Ukrainai, lai gan Putins noraida Ukrainas pievienošanos NATO.
"Tikšanās laikā mēs apspriedām drošības garantijas Ukrainai, kuras nodrošinās dažādas Eiropas valstis koordinācijā ar Amerikas Savienotajām Valstīm," Tramps paziņoja platformā "Truth Social".