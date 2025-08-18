Zelenskis: Putins nogalinās demonstratīvi, lai turpinātu spiedienu
Krievijas diktators Vladimirs Putins nogalinās demonstratīvi, lai turpinātu spiedienu uz Ukrainu un Eiropu, platformā "Telegram" pirmdien pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Šis bija absolūti demonstratīvs un cinisks Krievijas trieciens," izsakoties par aizvadītajā naktī notikušajiem Krievijas uzbrukumiem Ukrainas pilsētām, kuros atkal nogalināti civiliedzīvotāji, norādīja Zelenskis.
"Viņi zina, ka šodien Vašingtonā notiek tikšanās, lai izbeigtu karu. Mēs ar [ASV] prezidentu [Donaldu] Trampu runāsim par galvenajām lietām," klāstīja Ukrainas prezidents.
"Kopā ar Ukrainu sarunā piedalīsies Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Somijas, Eiropas Savienības (ES), NATO līderi," norādīja Zelenskis.
Visi vēlas pienācīgu mieru un reālu drošību, bet šobrīd krievi veic triecienus Harkivai, Zaporožjai, Sumu apgabalam, Odesai, dzīvojamām mājām, civilo infrastruktūru, pauda prezidents.
"Tā ir apzināta krievu veikta cilvēku nogalināšana, bērnu nogalināšana. Šobrīd zināms par septiņiem bojāgājušajiem dronu triecienā Harkivā, jaunākajai meitenei ir pusotrs gads, desmitiem ievainoto, viņu vidū ir bērni," norādīja prezidents.
Ir zināms par 20 ievainotajiem un trim nogalinātajiem raķešu triecienā Zaporižjā.
"Notika arī apzināts krievu trieciens Azerbaidžānas uzņēmumam piederošam enerģētikas objektam Odesā. Tas ir trieciens mūsu attiecībām un enerģētiskajai neatkarībai," piebilda Zelenskis.
"Krievijas kara mašīna, neskatoties ne uz ko, turpina iznīcināt dzīvību. Putins demonstratīvi nogalinās, lai turpinātu izdarīt spiedienu uz Ukrainu, uz Eiropu un pazemotu diplomātiskos centienus," brīdināja Zelenskis.
"Tāpēc mēs tik ļoti gaidām palīdzību, lai apturētu nogalināšanu. Tāpēc ir nepieciešamas ticamas drošības garantijas. Tāpēc Krievija nekādā veidā nedrīkst saņemt apbalvojumu par šo karu. Karam ir jābeidzas. Un tieši Maskavai ir jāsadzird "stop"," rezumēja valsts vadītājs.