Putins sarunās ar Trampu piekritis drošības garantijām Ukrainai
ASV īpašais sūtnis Stīvs svētdien paziņoja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins sarunās ar prezidentu Donaldu Trampu piekritis atļaut ASV un Eiropas sabiedrotajiem piedāvāt Ukrainai drošības garantijas, kas līdzinātos NATO kolektīvās aizsardzības mandātam, kā daļu no iespējamās vienošanās, lai izbeigtu trīsarpus gadus ilgstošo karu.
"Mums izdevās panākt šādu piekāpšanos: ASV varētu piedāvāt 5 pantam līdzīgu aizsardzību, kas ir viens no patiesajiem iemesliem, kādēļ Ukraina vēlas būt NATO," viņš teica CNN raidījumā "State of Union". Vitkofs sacīja, ka tā ir pirmā reize, kad viņš dzirdējis, ka Putins tam piekrīt.
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena svētdien kopīgā preses konferencē Briselē ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski sacīja, ka "mēs atzinīgi vērtējam prezidenta Trampa vēlmi sniegt ieguldījumu 5.pantam līdzīgās drošības garantijās Ukrainai. un "Labas gribas koalīcija" - tostarp Eiropas Savienība - ir gatava dot savu ieguldījumu".
Vitkofs sacīja, ka abas puses vienojušās par "stingrām drošības garantijām, kuras es raksturotu kā izšķirošas". Viņš piebilda, ka Krievija ir paziņojusi, ka tā uzņemsies saistības necensties iegūt papildu teritorijas Ukrainā.
Zelenskis pateicās ASV par nesenajiem signāliem, ka Vašingtona ir gatava atbalstīt drošības garantijas Ukrainai, bet sacīja, ka sīkākas detaļas joprojām nav skaidras.
"Ir svarīgi, ka Amerika piekrīt sadarboties ar Eiropu, lai sniegtu drošības garantijas Ukrainai," viņš sacīja, "bet nav detaļu, kā tas darbosies un kāda būs Amerikas loma, kāda būs Eiropas loma un ko var darīt ES, un tas ir mūsu galvenais uzdevums, mums ir nepieciešams, lai drošība darbotos praksē, tāpat kā NATO 5.pants, un mēs uzskatām, ka pievienošanās ES ir daļa no drošības garantijām."
Vitkofs aizstāvēja Trampa lēmumu atteikties no spiediena uz Krievijas piekrišanu tūlītējam pamieram, sakot, ka prezidents ir pārorientējies uz miera līgumu, jo ir panākts tik liels progress.
"Mēs aptvērām gandrīz visus pārējos jautājumus, kas nepieciešami miera līgumam," sacīja Vitkofs, sīkāk neiedziļinoties.
"Mēs sākām saskatīt zināmu mērenību tajā, kā viņi domā par to, kā panākt galīgo miera līgumu," viņš teica.
Valsts sekretārs Marko Rubio paziņoja, ka būs "papildu sekas", ja viņiem neizdosies panākt pamieru. Taču Rubio norādīja, ka netiks panākta nekāda vienošanās par pamieru, ja Ukraina nepiedalīsies sarunās.
"Tagad, galu galā, ja netiks panākta miera vienošanās, ja netiks izbeigts šis karš, prezidents ir skaidri pateicis, ka tam būs sekas," Rubio sacīja ABC raidījumā "This Week". "Bet mēs cenšamies no tā izvairīties. Un veids, kā mēs cenšamies izvairīties no šīm sekām, ir ar vēl labākām sekām, kas ir miers, karadarbības izbeigšana."
Viņš arī sacīja, ka panākt mieru nebūs viegli un ka tas prasīs daudz darba.
"Mēs panācām progresu tādā ziņā, ka mēs apzinājām potenciālās vienošanās jomas, bet joprojām ir dažas lielas domstarpību jomas. Līdz tam mums vēl tāls ceļš ejams," sacīja Rubio.