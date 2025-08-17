Nākamā sankciju pakete pret Krieviju tiks pieņemta septembra sākumā, paziņo Leiena
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena svētdien paziņoja, ka 19. sankciju pakete pret Krieviju saistībā ar tās karu ar Ukrainu tiks pieņemta septembra sākumā.
"Kamēr turpināsies asinsizliešana Ukrainā, Eiropa izdarīs diplomātisku un jo īpaši ekonomisku spiedienu uz Krieviju. Mēs turpināsim pastiprināt sankcijas. Šobrīd esam pieņēmuši 18 pasākumu kopumus un turpinām gatavošanos 19. pasākumu kopumam. Šī pakete tiks publicēta septembra sākumā," Briselē kopīgā preses konferencē ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pēc divpusējas tikšanās pavēstīja Leiena.
Pēc viņas teiktā, sankcijas ir efektīvas. "Mēs jau esam izmantojuši bloķētos Krievijas aktīvus Ukrainas labā, un mēs turpināsim izdarīt spiedienu uz Krievijas kara ekonomiku, lai panāktu prezidenta Putina sēšanos pie sarunu galda," piebilda Leiena.
Savukārt Zelenskis pavēstīja, ka nav nekādu pazīmju, ka Krievija piekristu Donalda Trampa ierosinātajam trīspusējam samitam ar Ukrainu un ASV.
"Pagaidām Krievija nedod nekādas pazīmes, ka trīspusējā tikšanās notiks, un, ja Krievija atteiksies, tad ir jāseko jaunām sankcijām," sacīja Zelenskis.