Kautiņš "Ryanair" lidmašīnā: strīds par raudošu bērnu beidzas ar policijas iejaukšanos
12. augusta vakarā "Ryanair" reisā no Londonas uz Lisabonu situācija izgāja no kontroles: strīds starp diviem pasažieriem par skaļi raudošu bērnu drīz vien pārauga kautiņā. Aculiecinieki atzīmēja, ka bērns jau lidojuma laikā traucēja apkārtējiem.
Saskaņā ar Portugāles televīzijas kanāla SIC ziņām, bērns sācis raudāt jau lidojuma sākumā, bet nopietns strīds izcēlies tikai pēc nosēšanās, kad lidmašīna devās uz vārtiem Lisabonas lidostā. Videoierakstā, kas ierakstīts lidmašīnā, var dzirdēt, kā māte cenšas nomierināt savu dēlu: "Viss kārtībā, mēs tagad dodamies mājās."
Stundu aizturēja lidmašīnā
Ceļotāji tika iesprostoti uz skrejceļa, kamēr salonā risinājās satraucošas ainas.
Video ierakstā, ko uzņēma kāds cits pasažieris, redzama pārpildīta eja, kurā pasažieri viens uz otru kliedz.
Dzirdami bērnu kliedzieni un izmisīga raudāšana, bet citi klusējot vēro notiekošo ar ieplestām acīm.
Ieraksta fonā dzirdama mātes balss, kas cenšas nomierināt savu pārbiedēto bērnu, maigi sakot: "Viss kārtībā, mēs tagad dodamies mājās," kamēr iekarsušais strīds risinās tikai dažu metru attālumā.
Saskaņā ar vietējiem medijiem, raudošais bērns jau krietnu brīdi pirms nolaišanās bija satraucis dažus pasažierus, izraisot asus strīdus, vēsta "New York Post".
Mid-air mayhem on a #Ryanair #flight from the #UK to #Portugal after a baby’s crying sparked a brawl between two passengers. Dozens shouted, children wailed, and chaos reigned until landing. pic.twitter.com/HfGitjTNZ9— Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 14, 2025
Kad lidmašīna apstājās, domstarpības pārauga fiziskās sadursmēs, pamudinot citus pasažierus iejaukties un izšķirt iesaistītos.
"Strīda dēļ visi pasažieri tika turēti lidmašīnā apmēram stundu," ziņoja Portugāles televīzijas stacija SIC.
Salona apkalpe sazinājās ar kārtības sargiem. Policisti pēc ierašanās iekāpa lidmašīnā, lai atjaunotu kārtību. Skaļie pasažieri tika eskortēti no lidmašīnas.
Jāuzvedas klusu
"Ryanair" pārstāvis apstiprināja incidentu paziņojumā, kas publicēts "The Sun".
"Šī reisa no Londonas Stanstedas uz Lisabonu (12. augustā) apkalpe lūdza policijas palīdzību pēc tam, kad divi pasažieri lidmašīnā sāka traucēt. Lidmašīnu sagaidīja vietējā policija, un šie pasažieri tika aizvesti. "Ryanair" stingri īsteno nulles tolerances politiku pret pasažieru nepareizu uzvedību un turpinās veikt izlēmīgus pasākumus, lai apkarotu nepaklausīgu pasažieru uzvedību, nodrošinot, ka visi pasažieri un apkalpe ceļo drošā un cieņpilnā vidē bez nevajadzīgiem traucējumiem."
Kopš tā laika lietu ir pārņēmusi policija, lai gan joprojām nav skaidrs, vai ir veikti aresti vai izvirzītas apsūdzības.
Šī nav pirmā reize, kad izcēlusies spriedze bērna dēļ un maz ticams, ka tā būs pēdējā.
Aviokompānijas bieži vien cenšas atrast delikātu līdzsvaru starp ģimeņu, kas ceļo ar maziem bērniem, atbalstīšanu un komfortablas vides uzturēšanu citiem pasažieriem.
Jūlijā kāda mamma, kas ceļoja no Brisbenas lidostas, saskārās ar nosodījumu, pirms viņa pat bija iekāpusi lidmašīnā.
Emma, kura lidoja ar savu mazuli, bija šausmās, kad kāds pasažieris reģistrācijas laikā noliecās pie viņas meitas, norādīja ar pirkstu un teica: "Lidmašīnā tev jābūt klusai."
Emmu pārsteidza pieņēmums, ka viņas meita radīs problēmas, pirms viņa vispār kaut ko būs izdarījusi.
"Viņa vienkārši stāvēja tur, turot manu roku, it kā neko neteiktu. Viņa klusēja," Emma pastāstīja "Kidspot.
Šādi incidenti atgādina, ka, lai gan ceļošana ar lidmašīnu var pārbaudīt ikviena pacietību, īpaši šauros apstākļos, neliela izpratne var daudz ko mainīt.
Mums visiem nāks par labu, ja atcerēsimies ņemt līdzi arī savu līdzjūtību un pacietību.