Izraēla uzbrukusi hutiešu enerģētikas infrastruktūras objektam Jemenā
Izraēlas armija svētdien paziņoja, ka uzbrukusi enerģētikas infrastruktūras objektam Jemenā, ko izmanto hutiešu nemiernieki.
Armijas paziņojumā teikts, ka Izraēlas spēki uzbruka dziļi Jemenā, mērķējot uz enerģētikas infrastruktūras objektu, kas kalpoja hutiešu teroristu režīmam Jemenas nemiernieku kontrolētās galvaspilsētas Sanas rajonā.
Hutiešu telekanāls "Al-Masirah TV" ziņo, ka mērķis bija Hazizas spēkstacija uz dienvidiem no Sanas.
Armija paziņoja, ka triecieni tika veikti, reaģējot uz atkārtotiem hutiešu uzbrukumiem.
Ceturtdien Izraēla paziņoja, ka tā pārtvēra no Jemenas izšautu raķeti, par kuru atbildību vēlāk uzņēmās hutieši.
Kopš kara sākuma Gazas joslā 2023.gada 7.oktobrī hutieši vairākkārt ir raidījuši raķetes uz Izraēlu. Lielākā daļa no tām ir pārtvertas, taču tas licis Izraēlai veikt uzlidojumus nemiernieku objektiem Jemenā.
Maija sākumā hutiešu raķete trāpīja Ben Guriona lidosta teritorijā, izsitot caurumu zemē netālu no galvenā termināļa un ievainojot vairākus cilvēkus.