Uz ASV kopā ar Zelenski dosies arī Stubs, lai stiprinātu viņa pozīcijas
Ukrainas sabiedrotie Eiropā plāno pavadīt prezidentu Volodimiru Zelenski uz ASV, lai stiprinātu viņa sarunu pozīcijas ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un izvairītos no konflikta atkārtošanās Baltajā namā, vēsta izdevums "Politico", atsaucoties uz Eiropas diplomātiem un informētiem avotiem.
Eiropa cenšas izvairīties no situācijas atkārtošanās, kas varētu sabojāt prezidentu attiecības šajā delikātajā brīdī. Šim nolūkam uz Vašingtonu plānots nosūtīt Somijas prezidentu Aleksandru Stubu - vienu no Trampa iecienītākajiem sarunu biedriem. Sagaidāms, ka Stubs pavadīs Zelenski uz sarunām un palīdzēs novērst jebkādus konfliktus, kā arī pārliecinās ASV prezidentu turpmākajās sarunās iesaistīt Eiropu.
Saskaņā ar avotiem uz ASV varētu doties arī NATO ģenerālsekretārs Marks Rite, kuram ir izveidojušās ciešas attiecības ar Trampu.
"Eiropa un Ukraina uzskata, ka pirmdienas samits Vašingtonā ir galvenais, lai pārliecinātu Trampu nepiekrist Kijivai nepieņemamiem noteikumiem, jo īpaši par Ukrainas teritoriju, kuras Maskava kontrolē tikai daļēji, nodošanu Krievijai," raksta "Politico".
Izdevums norāda, ka Trampa tikšanās ar Putinu ir radījusi bažas Eiropā: viņi baidās, ka Ukrainas prezidents nesaņems tikpat draudzīgu attieksmi.
"Acīmredzot Aļaskas samita rezultāti ir izraisījuši bažas Eiropā, jo Tramps, šķiet, ir piekritis ievērojamai daļai Putina argumentu," norāda Eiropas Ārlietu padomes pārstāvis Kamils Grans.
Pēc viņa teiktā, samits nebija katastrofa, taču "eiropieši noteikti ir nobažījušies par virzienu, kurā lietas attīstās". Tāpēc sabiedrotie vēlas izvairīties no jebkādas "drāmas" Zelenska gaidāmās vizītes laikā.
Eiropas amatpersonas jūtas atvieglotas, ka Tramps nav noslēdzis vienošanos ar Putinu, bet ir vīlušās, ka no darba kārtības tika svītrots jautājums par stingriem sekundārajiem tarifiem valstīm, kas pērk Krievijas naftu, raksta "Politico".
Zelenskis pēc sestdienas telefonsarunas ar Trampu paziņoja, ka pirmdien tiksies ar ASV prezidentu Vašingtonā Baltajā namā.
Tramps pēc sarunām Aļaskā ar Putinu un sekojošās telefonsarunas ar Zelenski un Eiropas līderiem platformā "Truth Social" rakstīja, ka visi esot vienisprātis - labākais veids, kā izbeigt karu, ir virzīties uz miera līgumu, nevis vest sarunas par pagaidu uguns pārtraukšanu.
Laikraksts "Wall Street Journal" vēl 8.augustā, atsaucoties uz avotiem, vēstīja, ka Putins ir gatavs piekrist uguns pārtraukšanai, ja Ukraina izvedīs savu karaspēku no Doneckas apgabala. Frontes līnija citos reģionos tiktu iesaldēta.