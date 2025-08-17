Slovākijas premjerministrs Fico slavē Putina un Trampa samitu, atkārto Kremļa propagandu
Slovākijas premjerministrs Roberts Fico slavēja nesen notikušo Putina un Trampa samitu Aļaskā un atkārtoja Kremļa propagandu par "pamatcēloņiem", kādēļ noticis Krievijas iebrukums Ukrainā.
16. augusta "Facebook" video Fico teica, ka "karam Ukrainā ir vēsturiskas saknes, un mums ir vienlīdzīgi jārunā par drošības garantijām gan Ukrainai, gan Krievijai". Krievijas valsts mediji ātri pārtvēra viņa komentārus.
Fico teica, ka samits "paveica vairākus uzdevumus", apgalvojot, ka tas "noraidīja melnbaltu skatījumu uz militāro konfliktu Ukrainā" un palīdzēja "sākt attiecību standartizāciju starp Krieviju un Amerikas Savienotajām Valstīm".
Viņš arī apgalvoja, ka tikšanās "šķiet dzēsa vienoto obligāto nostāju par karu, ko tik stingri atbalstīja Baidena administrācija un joprojām virza ietekmīgu spēlētāju grupa Eiropas Savienībā".
Samits, viņš teica, "parādīja spoguli tiem Eiropas līderiem, kuri vēlas jaunu dzelzs priekškaru starp Eiropu un Krieviju", piebilstot, ka sankcijas pret Krieviju neatrisinās karu.
Fico komentāri sekoja ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas prezidenta Vladimira Putina tikšanās Aļaskā, kur abi līderi nespēja vienoties par pamieru, bet, kā ziņots, apsprieda plānu apmainīt neokupētās Ukrainas zemes pret miera līgumu.
Pēc samita Putins atkal pieminēja kara "pamatcēloņus" — frāzi, ko Fico atkārtoja savā video. Putins jau sen ir mēģinājis attaisnot pilna mēroga iebrukumu ar sazvērestības teorijām par NATO paplašināšanos un apgalvojumiem par krievvalodīgo aizsardzību Ukrainā, kas ir bieži izmantoti Kremļa propagandā.
Fico ir pazīstams ar provokatīvajiem izteikumiem par Ukrainu, kas atspoguļo Maskavas vēstījumus. Viņš vairākkārt ir kritizējis militāro palīdzību Kijivai un aicinājis atjaunot attiecības ar Krieviju.