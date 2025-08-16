"Karš Ukrainā varētu beigties pirms Ziemassvētkiem!" prognozē ASV senators Greiems
Ja notiks ASV prezidenta Donalda Trampa, Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Krievijas diktatora Vladimira Putina trīspusēja tikšanās, Krievijas-Ukrainas karu izdosies apturēt vēl krietni pirms Ziemassvētkiem, mikroblogošanas vietnē "X" norādījis ASV senators republikānis Lindsijs Greiems.
"Ja būs trīspusēja prezidenta Trampa, prezidenta Zelenska un Putina tikšanās, tad es esmu piesardzīgi optimistisks, ka šis karš beigsies krietni pirms Ziemassvētkiem," pauda senators.
"Ja šāda tikšanās nenotiks, es uzskatu, ka prezidents Tramps var radīt smagas sekas Putinam un tiem, kas pērk viņa naftu un gāzi," piebilda Greiems.
Ukrainas prezidents sestdien platformā "Telegram" pauda - ja Krievija vairīsies no trīspusējas Ukrainas, Krievijas un ASV līderu tikšanās, Rietumu sankcijas jāpastiprina.
"Mums ir jāpanāk reāls miers, kas būs ilgstošs, nevis kārtējā pauze starp Krievijas iebrukumiem. Mums pēc iespējas ātrāk jāpārtrauc nogalināšana, jāpārtrauc uguns gan kaujaslaukā, gan debesīs, gan pret mūsu ostu infrastruktūru," klāstīja Zelenskis.
Piektdien Aļaskā notika Trampa un Putina tikšanās, bet drīz pēc samita noslēguma - Trampa telefonsaruna ar Zelenski un Eiropas valstu līderiem.
"Savā sarunā ar prezidentu Trampu es teicu, ka ir jābūt stingrākām sankcijām, ja nenotiks trīspusēja tikšanās vai ja Krievija izvairīsies no kara taisnīgas izbeigšanas," rakstīja Zelenskis.
Visi jautājumi, arī teritoriālie, būtu jāapspriež un jārisina ar Ukrainas līdzdalību, uzsvēra Ukrainas prezidents.
Pirmdien Vašingtonā gaidāma Zelenska un Trampa tikšanās.