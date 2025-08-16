Serbijas policija aizturējusi simtiem demonstrantu, kas piedalījās protestos pret valdību
Trīs dienas ilgušās sadursmēs starp policiju un prezidenta Aleksandara Vučiča atbalstītājiem vienā pusē un protestētājiem otrā pusē ir ievainoti vai aizturēti simtiem cilvēku.
Nekārtības Belgradā un citās Serbijas pilsētās šonedēļ iezīmēja nopietnu eskalāciju vairāk nekā deviņus mēnešus notikušajās demonstrācijās, kas lielākoties bijušas mierīgas. Universitāšu studentu vadītie protesti ir iedragājuši Vučiča stingro varu.
Piektdienas vakarā visā Serbijā tika rīkots jauns protests ar lozungu "Parādīsim viņiem, ka mēs neesam boksa maiss". Policija dislocēja bruņumašīnas dažos Belgradas rajonos, kur protestētāji stājās pretī policijai, kas viņus nošķīra no Vučiča atbalstītājiem.
Pret valdību un korupciju vērstie protesti Serbijā notiek kopš novembra, kad, sabrūkot dzelzceļa stacijas jumtam Novisadas pilsētā, dzīvību zaudēja 16 cilvēki.
Right now in Belgrade 🇷🇸— Based Serbia (@SerbiaBased) August 14, 2025
People holding the flag of Jesus Christ standing in front of a police cordon.
God help us all ☦️ pic.twitter.com/pi0F820r5v
Demonstranti traģēdijā vaino valdības nekompetenci un korupciju.
Sociālo mediju ierakstos šonedēļ bija redzams, kā policisti ar stekiem piekauj cilvēkus, nogrūž viņus zemē un spārda ar zābakiem, pirms tiek uzlikti roku dzelži. Starp uzbrukumu mērķiem bieži bijušas sievietes un jaunieši.
Serbijas iekšlietu ministrs Ivica Dačičs piektdien noliedza, ka policija lietojusi pārmērīgu spēku, un vainoja demonstrantus, ka tie uzbrukuši policistiem, kas aizsargājuši sevi ar vairogiem.
"Policijai masveidīgi un brutāli uzbruka bez jebkādas provokācijas. Notika vardarbīgi mēģinājumi pārraut kordonus," sacīja ministrs. "Pagājušajā naktī 75 policisti tika ievainoti un vairākas automašīnas tika sabojātas. Tiem, kas izplata melus par policijas brutalitāti, vajadzētu komentēt šo faktu."
Opozīcijas līderi aicināja atcelt Dačiču no amata.
"Viņi piekauj cilvēkus ielās," sacīja opozīcijas līderis Dragans Džilass. "Viņi arī piekauj politiķus, burtiski katru, kurš ir pret Aleksandaru Vučiču, ar skaidru mērķi nodarīt viņiem nopietnus miesas bojājumus."
Eiropas Savienības (ES) paplašināšanās komisāre Marta Kosa šonedēļ paziņoja, ka ziņas par vardarbību protestos ir "dziļi satraucošas".
Serbija oficiāli tiecas uz uzņemšanu ES, bet Vučičs ir uzturējis stipras attiecības ar Krieviju un Ķīnu. Viņš tiek vainots demokrātisko brīvību apspiešanā, ļaujot zelt organizētajai noziedzībai un korupcijai, bet ir to noliedzis.