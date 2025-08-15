Krievijas diktators Vladimirs Putins.
Pasaulē
Šodien 23:46
Putins reaģē neskaidri uz žurnālistu jautājumiem par Ukrainu
Krievijas prezidents Vladimirs Putins neatbildēja uz žurnālistu jautājumiem par karu Ukrainā, kad Aļaskā sākās viņa tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Putins šķita apjucis, kad vairāki žurnālisti sāka uzdot jautājumus. Viņam tika jautāts, vai viņš piekristu pamieram, vai viņš apņemtos vairs nenogalināt civiliedzīvotājus, kā arī, kāpēc Trampam būtu jāuzticas viņam šobrīd.
Putins atbildēja tikai ar žestu, kas norādīja, ka viņš nespēj dzirdēt jautājumu, bet uz jautājumiem par iespējamo pamieru neatbildēja. Vēlāk Putins tika redzēts, mutiski kaut ko sakot un kliedzot preses virzienā, taču nav skaidrs, ko viņš pateica.
Jau ziņots, ka ASV Aļaskas štatā Ankoridžā Elmendorfa-Ričardsona armijas bāzē piektdien sākušās ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina sarunas.