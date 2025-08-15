Aļaskā sākas Trampa un Putina sarunas
ASV Aļaskas štatā Ankoridžā Elmendorfa-Ričardsona armijas bāzē piektdien sākušās ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina sarunas.
No amerikāņu puses sarunās piedalās valsts sekretārs Marko Rubio un Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs, no Krievijas puses - ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs un Putina palīgs Jurijs Ušakovs.
Pēcāk notiks konsultācijas plašākā sastāvā.
Ankoridžas armijas bāzes lidlaukā vispirms ieradās Trampa, bet drīz pēc tam arī Putina lidmašīna.
Līderi vienlaicīgi izkāpa no lidmašīnām uz sarkanā paklāja un satiekoties sarokojās.
Žurnālisti sauca Putinam, vai viņš pārtrauks civiliedzīvotāju nogalināšanu, tomēr Krievijas līderis klusēja.
Pēc tam līderi iekāpuši Trampa limuzīnā, kur, kā vēsta Krievijas mediji, sākusies neformāla saruna.
Iepriekš Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs telekanālam CNN sacīja, ka Putina un Trampa sarunas varētu ilgt sešas septiņas stundas.