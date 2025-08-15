Apšaudē pie mošejas Zviedrijā ievainoti divi cilvēki, policija izmeklē saistību ar bandām

Zviedrijā apšaudē pie mošejas divi ievainotie.
Apšaudē pie mošejas Erebrū, Zviedrijas vidienē, piektdien ievainoti divi cilvēki, pavēstīja policija.
Kā norāda likumsargi, apšaude pie mošejas notikusi agrā pēcpusdienā pēc piektdienas lūgšanām. Sīkāku informāciju par ievainotajiem likumsargi nesniedza.
Policija sākusi sākotnējo izmeklēšanu par slepkavības mēģinājumu, un likumsargiem ir aizdomas, ka noziegums ir saistīts ar vietējām bandām.
Zviedrija jau gadiem ilgi cīnās ar bandu vardarbību, un noziedzīgie grupējumi uzbrukumu veikšanai bieži vervē pusaudžus sociāli nelabvēlīgos imigrantu rajonos. Vietējais televīzijas kanāls TV4 ziņoja, ka pēdējā laikā Erebrū radusies spriedze starp divām konkurējošām bandām.