ASV prezidents Donalds Tramps.
Pasaulē
Šodien 18:06
Tramps atklāj, ka runājis ar Lukašenko par ieslodzīto atbrīvošanu un Putina vizīti Aļaskā
ASV prezidents Donalds Tramps platformā "Truth Social" piektdien pavēstīja, ka viņam, esot ceļā uz Aļasku, bijusi saruna ar Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko.
"Man bija brīnišķīga saruna ar dziļi cienījamo Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko. Zvana mērķis bija pateikties viņam par 16 ieslodzīto atbrīvošanu. Mēs apspriežam arī vēl 1300 ieslodzīto atbrīvošanu," pauda Tramps.
"Mūsu saruna noritēja ļoti labi. Mēs pārrunājām daudzas tēmas, Arī [Krievijas] prezidenta [Vladimira] Putina vizīti Aļaskā. Es ar nepacietību gaidu tikšanos ar prezidentu Lukašenko nākotnē," norādīja ASV prezidents.
Arī Baltkrievijas valsts ziņu aģentūra BelTA vēsta, ka notikusi Lukašenko un Trampa telefonsaruna.
Piektdien Aļaskā gaidāms Trampa un Putina samits.